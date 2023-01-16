Китай может начать давить на Россию, – Климкин

Несмотря на то, что Китай остается союзником страны-террориста России, он не будет пересекать "красные линии", обозначенные Западом. Есть признаки того, что Китай может взаимодействовать с Западом по вопросу усиления давления на РФ.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Китай будет продолжать экономическое и другое сотрудничество с Россией, использовать российские ресурсы, но одновременно Китай будет четко придерживаться "красных линий" Запада", – подчеркнул он.

По словам дипломата, Китай нельзя считать союзником России. "Они никогда не были союзниками и в перспективе не будут. Отношения между Китаем и Россией называются партнерством без ограничений".

Климкин не видит признаков того, что Пекин может изменить свою позицию по отношению к стране-террористу, поскольку имеет определенную заинтересованность в сохранении связей с ней. "Она ему нужна в соперничестве с Соединенными Штатами и Западом".

Тем не менее, дипломат убежден в том, что Китай тщательно принимает во внимание "красные линии" Запада по отношению к России, и никогда не будет пересекать их. В частности, речь идет о "поставках оружия России, поставках товаров военного назначения, передаче высоких технологий, которые могут использоваться для продолжения производства оружия".

И даже больше – Пекин может сотрудничать с Западом в усилении давления на РФ. "На самом деле я вижу возможность взаимодействия Китая с Западом – как с Соединенными Штатами, так и с европейскими странами – для усиления давления на Россию. Они не очевидны, но, тем не менее, признаки этого появляются", – отметил Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что прекращение ядерных угроз со стороны России связано с позицией Китая. По его словам, Китай сделал Кремлю соответствующее предупреждение.