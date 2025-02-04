Киллер с особой татуировкой: в России выдали "детективную" версию ликвидации президента Федерации бокса "ДНР"

В России продолжают выдвигать все более и более фантастичные версии ликвидации криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна. Так называемый "президент федерации бокса ДНР" скончался вследствие ранений, полученных 3 февраля в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве.

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После версий со взрывчаткой, якобы заложенной в здании заранее, российские силовики заявили о "киллере-смертнике" с "татуировкой в виде меча". Об этом пишут российские СМИ.

История с ликвидацией Саркисяна обрастает все более причудливыми "подробностями". На сей раз российские пропагандисты со ссылкой на силовиков взялись описывать предполагаемого киллера, который якобы имел отношение к "элитным войскам", а взрывчатку в здание пронес на собственном теле.

"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве мог совершить смертник. Криминалисты выяснили, что подрывником оказался ранее судимый гражданин Армении. Когда Армен Саркисян вышел из лифта, смертник активировал взрывное устройство. На левой голени у погибшего киллера была татуировка в виде меча, что может говорить о его былой принадлежности к элитным войскам. Также силовики задержали нескольких предполагаемых подельников убийцы", – пишет одно из российских СМИ.

Множатся и предполагаемые мотивы устранения Саркисяна. Кроме уже традиционного для любого происшествия в РФ "украинского следа" (горловский "авторитет" был причастен к созданию оккупационного батальона "АрБат", сформированного из набранных в местах лишения свободы осужденных за убийства, разбой и другие тяжкие преступления) ранее озвучивалось также предложение об убийстве, организованном конкурентами по рынку табачной продукции.

Теперь же в росСМИ смакуют более экзотичное предположение: "кровную месть". Причем совершенную не с помощью самодельного взрывного устройства, а с применением противопехотной осколочной мины МОН-50.

"Близкий к следствию источник рассказал, что по предварительным выводам экспертов, в подъезде элитного ЖК "Алые паруса" произошел взрыв не СВУ, а штатной армейской мины МОН-50 — противопехотной осколочной мины, в которой 700 г взрывчатки и больше 1 кг металлических шариков, поражающих все жилое в радиусе пятидесяти метров", – пишет одно из пропагандистских российских СМИ.

В отличие от большинства "коллег", утверждающих, что "киллера-смертника" не опознали из-за обезображенного вследствие взрыва лица, это издание заявляет: следствие якобы установило его личность.

"Погибший — выходец из Армении, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Почему он решил ликвидировать создателя "АрБата", пока не ясно. Возможно, речь идет о кровной мести", – отмечено в сообщении.

Примечательно, что накануне, в день ликвидации Саркисяна, полет фантазии пропагандистов так далеко не распространялся: они писали о "самодельном взрывном устройстве на основе гранаты, установленной в диване или кресле в холле подъезда", где прозвучал взрыв.

Столь быстрая смена версий о мотивах и реализации убийства, а также наметившаяся тенденция к героизации откровенного бандита, которым являлся Саркисян, возмутила даже россиян.

"Ни хрена себе поворот!", "Охренеть. Дожили...", "Вы уже определитесь с информацией! В новостях сказали, что погиб его охранник!", "А кто тогда выходил. Кого разыскивает милиция?", "Пипец. Дожили. Не Москва, а Могадишо какое-то", "Может он и не знал, что он смертник. Одним махом 2 зайцев, поговорка такая есть", "Это что-то новое, на каклов это не очень похоже... они не джихадисты и не вакхабиты...они бандеровцы и нацисты...", "ТС с коробкой Яндекс доставки?", "не факт, что смертник знал, что он смертник", Элитные войска работают по элитному. Превращаются в лепёху", "Уже даже не "президент бокса ДНР". Через день будет "Герой СВО"?", "Надеюсь, этому бандюку не догадаются героя дать", "Пиз...ж", – пишут комментаторы под постом о "смертнике" в одном из прокремлевских пабликов-миллионников.

Напомним, накануне утром в ЖК "Алые паруса" в Москве произошел взрыв, в результате которого был убит президент Федерации бокса "ДНР", криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян и еще несколько человек пострадали. Почти все потерпевшие получили травмы ног: у двух раненых открытые переломы голеней, а Саркисяну оторвало ногу: он умер в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, что Армен Саркисян – криминальный авторитет из Донецкой области, известный как Армен Горловский, основатель батальона "АрБат" и "почетный президент Федерации бокса "ДНР". После полученных травм в результате взрыва в Москве 2 февраля он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

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