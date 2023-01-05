Кидают всех – и "мобиков", и "вагнеровцев": Россия наплевала на жизни и смерти своих солдат

Во время вербовки в ряды ЧВК "Вагнер" и мобилизации в ВС РФ всем будущим оккупантам обещали "золотые горы". Мол, стабильные выплаты, в случае ранения будет и отличное лечение, и компенсация, а уж семьи погибших нуждаться точно ни в чем не будут. На самом же деле все оказалось с точностью до наоборот. Кидают всех – причем для этого используют красивые сценарии и схемы.

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Войны "нет", ранений – тоже

Российским оккупантам, получившим ранения в ходе боевых действий на территории Украины, поголовно отказывают в выплате компенсации. Например, Владикавказский гарнизонный военный суд вынес решения по нескольким искам: всем военнослужащих армии страны-агрессора отказали в признании получения ими военных травм.

То же самое произошло и с контрактником из Дагестана Азизом Магомедовым. Оккупант зафиксировал ранение в приемном отделении Докучаевской центральной городской больницы (это временно оккупированная территория Донецкой области). После этого неделю лечился в 1602-м военном клиническом госпитале в Ростове-на-Дону. Но в этом медучреждении отказались выдать справку о "боевой травме", а в итоге суд отказал Магомедову и в получении "путинской" выплаты в размере 3 млн рублей, которую диктатор обещал пострадавшим в ходе войны.

Командиры ушли в отказ

Многие российские оккупанты сталкиваются и с тем, что нигде не зафиксировано их нахождение именно в зоне проведения "СВО". Соответственно, нет ни статуса участника боевых действий, ни больших выплат.

Об этом, в частности, рассказал один из российских солдат, который находился на оккупированной Херсонщине.

"Замполит части сказал, что его не волнует, получу я выплаты или нет. Еще он считает, что выплаты – это бонус, а выполнять боевые задачи – моя непосредственная обязанность, тем более, когда мы воюем. Короче, творится полный беспредел. Выплаты получить не могу, статус участника боевых действий – тоже. Сложилось впечатление, что мы здесь просто для того, чтобы затыкать нами все дыры, и всем глубоко пох*й, получим мы какие-либо выплаты или нет", – пожаловался оккупант.

На отсутствие обещанных Путиным выплат жалуются и жены мобилизованных. По их словам, никаких "боевых" за октябрь и ноябрь 2022 года попросту не было, так что не стоит ждать денег и за декабрь.

Хитрая схема

В вооруженных силах РФ придумали красивый способ, как занизить статистику погибших в ходе боевых действий и, соответственно, убрать нагрузку на бюджет. "Утилизированных" на территории Украины оккупантов поголовно объявляют в розыск за "самовольное оставление части".

Один из последних случаев произошел с крымским предателем Антошковым. С ASTRA связался его сослуживец и передал рапорт их командира. В нем описываются события того дня, когда российский солдат был убит, но какая-либо информация о его гибели отсутствует.

Сослуживец оккупанта убежден, что таким образом семью погибшего хотят лишить государственных выплат.

"Здоровья погибшим!"

Проблемы с выплатами есть не только в вооруженных силах РФ, но и в ЧВК "Вагнер".

Братья Никита и Александр Арыченковы из Краснодарского края в 2020 году были осуждены за разбойное нападение на женщину-таксиста и получили по 7 и 6,5 лет лишения свободы. В сентябре братьев завербовали в ЧВК "Вагнер", и сразу из колонии они отправились воевать против Украины.

Первым в ноябре погиб Александр, спустя две недели – Никита. Теперь же сестра Елена Келина сообщила, что семья так и не получила 10 млн за родственников (руководитель "вагнеровцев" обещал за каждого погибшего по 5 млн рублей – это около 1,5 млн грн).

Российские власти к обычным солдатам относятся как к расходному материалу, что уж говорить о зэках. К тому же позиционирующий себя "особенным" Евгений Пригожин разве что на камеру обещает все, что угодно, но факты упрямо говорят о другом. Да и миф о непобедимости "вагнеровцев" уже разрушен армией Украины, так что большинство оккупантов точно не выживет.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения уже ликвидированы 109 720 российских оккупантов. За последние сутки – 810. Как говорится, "здоровья погибшим!"