Хакеры ГУР атаковали два российских банка: нарушена работа интернет-банкинга

Хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали два банка страны-агрессора РФ: "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк". В результате нарушена работа их сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга и не работают соответствующие мобильные приложения.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. "Рабочая неделя началась с очередной хакерской атаки на российские банки", – сказал информированный собеседник.

По данным источников, среди жертв хакеров ГУР – АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".

В настоящее время нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, также не работают мобильные приложения.

Технические службы обоих банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.

"У этих акций нет определенного срока действия. Финансовая система РФ будет терпеть удары ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины. Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение – законная цель для наших сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии", – сказал собеседник OBOZ.UA.

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