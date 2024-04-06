Казахстан – следующий? В сеть 'слили' аудиозапись еще об одной возможной жертве Путина

Россия может рассматривать на роль следующей жертвы нападения Казахстан. Именно с этой страной Кремль может начать очередную войну после завершения войны с Украиной либо даже параллельно с боевыми действиями на украинской земле.

Соответствующее решение уже якобы в Кремле принято. По крайней мере, об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, аудиозапись, предположительно, с его голосом опубликовало российское издание "ВЧК-ОГПУ".

"В распоряжении "ВЧК-ОГПУ" оказалось голосовое сообщение, которое депутат ГД РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне. В нем он уверяет, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть соответствующая "отмашка", – объяснили происхождение записи в издании.

На опубликованном аудио человек с голосом, похожим на голос одиозного российского депутата, рассуждает о том, как сильно в Казахстане боятся войны с Россией – и, добавляет говорящий, не зря боятся.

"Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бзд*т, что они следующие. Просто бзд*т, бл*дь. Но они и будут следующие. Они сейчас довы*бываются. В принципе, я думаю, решение уже есть", – заявил человек на аудио.

Напомним, ранее, еще весной 2023 года, депутат Госдумы РФ Гурулев призывал бомбить Белгородчину. Также он мечтал о ядерном ударе на Запорожье, призывал физически ликвидировать несогласных с войной против Украины и выдвигал ряд других, не менее "скрепных" инициатив, среди которых – "возрождение ГУЛАГа".