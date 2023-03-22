''Катафалки в очереди стоят'': во Владивостоке каждый день хоронят разбитых под Угледаром морпехов 155-й бригады. Видео

В российском Владивостоке мгновенно разрослось и продолжает разрастаться новое кладбище. Там каждый день хоронят разбитых под Угледаром Донецкой области морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram. Местные жители говорят, что в декабре 2022 года там вообще ни одной могилы не было, а теперь – ежедневные пробки из катафалков (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о Морском кладбище в городе. Новых могил столько, что они уже подходят к дороге.

"Копают новые могилы. Все занято. Молодые ребята погибли непонятно за что", – говорит голос за кадром.

На видео видно, что на кладбище идут похороны сразу нескольких мобилизованных, погибших на российской войне в Украине.

Кроме того, в это же время там копают сразу несколько новых могил.

Как известно, 155-й бригада морской пехоты из Владивостока была разбита включительно с командованием под Угледаром. Это элитное подразделение армии страны-агрессора.

Выжившие морпехи сдались в плен или сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, они расстреляли собственного командира, пославшего их в разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, следком РФ направил комиссию для расследования потерь 155-й бригады вблизи Угледара Донецкой области. В ноябре ВСУ уничтожили там от 300 до 500 оккупантов за четыре дня.