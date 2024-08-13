Камень за 5 млн: в РФ представили 'шпионскую' разработку, идею которой украли у Британии. Видео

В России презентовали шпионское устройство в виде камня с дыркой за 5 миллионов рублей. Его показали на военно-техническом форуме "Армия-2024" в Московской области.

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Соответствующие кадры с форума распространили российские Telegram-каналы. Там также сообщили стоимость этой разработки, которую им озвучили на стенде.

Заявляется, что внутри камня спрятана камера с фиксированным фокусным расстоянием и функцией цифрового зума. Работает устройство с помощью километрового провода и пульта управления.

"Внешне секретное военное устройство похоже на обычный валун, который сложно с первого взгляда отличить от обычного природного камня. Военные могут использовать камень в выполнении боевых задач, направленных на защиту страны", – пишут росСМИ.

При этом некоторые из них забывают упомянуть о том, что эту разработку сложно назвать российской, поскольку еще 20 лет назад подобное шпионское устройство использовали британские агенты на территории Москвы.

"В 2006 году наши спецслужбы рассекретили четырех разведчиков, работавших в столице под дипломатическим прикрытием. Данные от своего информатора в России они получали именно через миниатюрный передатчик, замаскированный под камень", – напомнили в сети.

Позже бывший глава офиса премьера Британии Тони Блэра Джонатан Пауэлл фактически признал, что история со "шпионским камнем" в Москве была реальной.

Ранее россияне уже хвастались похожей разработкой – тогда курсанты военной академии разработали "умный" камень-шпион на гусеничном ходу. Устройство якобы призвано "следить за врагом".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия на упомянутом форуме также представила зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" (55Р6М "Триумфатор-М"). Ожидается, что он заменит устаревшую противоракетную систему А-135, защищавшую Москву и прилегающие к ней регионы.

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