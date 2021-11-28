В России за три года создали 'умный камень' на колесах для 'слежки за врагом'. Видео

В России курсанты военной академии разработали "умный" камень-шпион на гусеничном ходу. Устройство якобы призвано "следить за врагом".

Под предмет, похожий на обычный булыжник, курсанты Военно-воздушной академии Воронежа поместили так называемый комплекс скрытого наблюдения, пишет vgtimes (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Комплекс состоит из камеры и микрофона, а двигаться начинает от сигнала датчика движения. От сигнала также из камня высовывается маленькая камера. Время ее съемки составляет до 15 часов, утверждают авторы творения.

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В режиме ожидания камень-шпион может находиться до 15 часов. При этом, оператор должен находится не дальше, чем в двух километров от устройства, чтобы передавать данные в штаб.

На разработку, как отмечается, потратили три года. К созданию изобретения также присоединился Научно-технический комитет Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Там уверены, что камень, который может "ловить шпионов", уникален и аналогов ему не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области состоялись испытания высокотехнологичного вооружения, полученного от международных партнеров. Речь идет о беспилотниках Bayraktar и противоракетных комплексах Javelin.