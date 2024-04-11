'Какой-то паноптикум!' Путин и Лукашенко возмутились, что их до сих пор не пригласили на саммит мира в Швейцарии

Диктаторы РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко, очевидно, возмущены тем, что их лично не пригласили на саммит мира в Швейцарии. Именно с этой темы они начали свою встречу в Кремле 11 апреля.

"Продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают, даже считают, что нам там делать нечего и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это вообще паноптикум какой-то" , – пожаловался глава Кремля.

Путин понимает, к чему именно стремится вся Украина: "Она рассчитывает победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение". Однако он почему-то считает, что "Киев понимает, что победить не получится".

Таким образом, у государства-агрессора нет иного выхода, чем продолжать войну. И хотя Путин об этом прямо не сказал, его "коллега" Лукашенко говорил именно об эскалации.

"Наша позиция состоит в том, что они могут в Швейцарии договориться только о том, как усугубить эскалацию этого конфликта", – прямо заявил белорусский диктатор.

Также Лукашенко отметил, что "они правы, что не приглашают нас туда, потому что о чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств - это ведь не предложение к мирным переговорам".

Как сообщал OBOZ.UA, ни Беларусь, ни Россию действительно не приглашали на Саммит мира. Тем более, что согласно заявлению официального представительства МИД РФ, у Москвы и так "крайне негативное отношение" к этой встрече и "Россия не будет принимать в ней участия, даже если получит приглашение".

Швейцарское правительство 10 апреля объявило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня – первый Саммит мира – уже этим летом, 15-16 июня. Полный список участников пока не раскрыт.

По данным СМИ, на встречу могут съехаться представители от 80 до 100 государств, преимущественно так называемого Глобального Юга.

Ранее в Офисе президента Украины отмечали: Киев имеет четкую позицию, что Москва не должна быть участником первого Глобального саммита мира.

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