Ожидается 80-100 стран: стало известно, когда Швейцария планирует провести украинский Саммит мира

Украинский Саммит мира может состояться в Швейцарии 16-17 июня. Конференцию может принять город Люцерн.

Такие предварительные данные со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

В Швейцарию, которая исторически оставалась нейтральной в европейских конфликтах, в средине июня могут съехаться представители от 80 до 100 стран, в основном с так называемого Глобального Юга.

Саммит высокого уровня последует за четырьмя встречами советников по национальной безопасности, которые Украина организовывала для обеспечения поддержки своей Формулы мира. Последняя из этих встреч состоялась в Давосе (Швейцария) в начале 2024 года.

Один из источников сообщил, что официальное заявление правительства Швейцарии касательно украинского Саммита мира может прозвучать уже 10 апреля.

Пока неизвестно, будет ли среди участников Китай. Точное количество лидеров государств тоже не сообщается.

Собеседник Bloomberg сказал, что присутствие Пекина – это "ключевой вопрос разногласий". До сих пор представители КНР посетили только одну из четырех встреч советников по нацбезопасности, целью которых было заложить основу для саммита.

Представителей России на указанном мероприятии не будет. Украина хочет достичь широкого соглашения по ключевым принципам, которые легли бы в основу любого будущего урегулирования, прежде чем взаимодействовать с Москвой, заявили журналисты.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина планирует договориться со Швейцарией о дате проведения первого инаугурационного Саммита мира. Официальный Киев рассчитывает на присутствие там около 100 государств.

– Ранее в ОП подчеркивали: у Киева есть четкая позиция, что РФ не должна быть участником первого Глобального саммита мира.

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