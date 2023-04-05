'Как только в России будет смута, Лукашенко первым побежит': в России обеспокоились из-за ядерного оружия для Беларуси. Видео

В России нашлись возмущенные планами Кремля передать Беларуси ядерное оружие. В самопровозглашенном президенте РФ Александре Лукашенко там увидели предателя, который "сдаст" РФ с потрохами при первой же возможности.

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Предательства от Лукашенко россияне ждут в случае "кризиса или смуты" в России. Фрагмент эфира одного из пропагандистских ток-шоу РФ с выступлением встревоженного передачей ядерного оружия Беларуси гостя появился в сети.

Так, в ходе эфира президент российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, ссылаясь на полученную от физика-ядерщика информацию, опроверг россказни российских пропагандистов об "опасности" снарядов с обедненным ураном. После того, как Великобритания объявила о планах передать такие снаряды украинской армии для эффективного уничтожения вражеской бронетехники, в РФ устроили настоящую истерику, а руководство России обосновало решение о размещении в Беларуси ядерных вооружений, ссылаясь на "радиоактивность" этих снарядов.

Надеждин подчеркнул, что обедненный уран не является радиоактивным.

"Обедненный уран, дорогие товарищи, не радиоактивен вообще. Это изотоп урана 238. У него период полураспада – несколько миллиардов лет. Вот Ваня более радиоактивен, чем кусок урана обедненного. А радиоактивный изотоп урана, 235-ый, из которого делают бомбу, – это его как раз вынули оттуда. Он почему обедненный? Потому что из него вынули радиоактивный изотоп", – сказал он.

Далее завсегдатай пропагандистских ток-шоу, играющий там роль представителя "другого мнения", придерживающегося либеральных взглядов, высказал опасения из-за планов РФ передать Беларуси ядерное оружие. Делать этого нельзя, убежден Надеждин, по причине ненадежности Лукашенко.

"Теперь о Лукашенко. Товарищи дорогие. Я ему не то что ядерное оружие... Он, когда будет кризис или смута в России, первым побежит с нашим ядерным оружием сдаваться... Лукашенко первым побежит... Сдаст Путина", – сокрушался Надеждин, пока другие "эксперты" хором пытались закрыть ему рот.

Напомним, накануне в России заявили о передаче Беларуси "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары. С соответствующим заявлением в ходе селекторного совещания выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Крайними" в том, что Россия с Беларусью намереваются нарушить взятые на себя в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия обязательства, в РФ уже традиционно "назначили" страны Запада. Они, мол, предоставляют военную помощь Украине, провоцируя "эскалацию" конфликта, да еще и приняли в НАТО Финляндию.