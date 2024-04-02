'Как страшно жить': в России заявили о перехвате партии взрывчатки из Украины в иконах, россияне в истерике. Фото и видео

В России заявили об очередном "достижении" российских спецслужб. Они якобы "перекрыли канал контрабандного ввоза" взрывных устройств и взрывчатки из Украины.

По версии ФСБ РФ, провозили опасный груз через Европейский Союз, спрятав его в иконах и церковной утвари. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Рупоры Кремля днем 2 апреля объявили, что ФСБ совместно с российскими таможенниками "перекрыли канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари". Груз, по версии пропаганды, был задержан в Псковской области, конечной же точкой его доставки якобы должна была стать Москва.

Пропагандисты также опубликовали фрагмент "допроса" мужчины с заблюренным лицом, который представлен как водитель машины, перевозившей иконы из Украины в РФ . Они якобы были отправлены из Черновцов и проехали чуть ли не половину Европы, проследовав через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, не вызвав никаких подозрений у европейских таможенников при неоднократном осмотре груза.

И лишь "доблестные" и "бдительные" российские силовики на пункте пропуска "Убылинка" на границе с Латвией выявили неладное.

"В ходе таможенного досмотра в иконах были выявлены вложения: взрывчатые вещества и взрыватель. После чего я был задержан", – говорит "водитель машині".

Россияне уверяют, что каждая икона якобы была "нафарширована" взрывчаткой, а также взрывателями з комплектами замедлителей, такие же, утверждают в РФ, "применяются спецподразделениями ВСУ для совершения диверсий".

"Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. У нас изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями Вооруженных сил для совершения диверсий", – заявил на одном из распространяемых пропагандистами видео начальник отдела ЭКЦ МВД по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

Кроме того, если верить этому чиновнику из МВД РФ, в иконах содержался также своеобразный "набор юного взрывателя".

"В иконах также обнаружены комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. В комплект входят элемент питания, радиоплата со слотом для сим-карты и электродетонатор. При соединении всех элементов комплекта со взрывчатым веществом СВУ готово к использованию. Сборка занимает считанные минуты", – сказал Белоцерковский.

Всего., сообщают пропагандисты ТАСС, из икон и прочей церковной утвари извлекли "27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7". Все это добро, утверждают в ФСБ, направлялось в Москву.

"Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству", – заявили в ФСБ.

Тем временем россияне на очередной "блокбастер" совместного производства российских силовых структур и пропагандистов отреагировали нервно.

"Ждем груз корзин для пасхальных яиц с вторым дном… как страшно жить!" – пишет один из комментаторов под новостью в популярном z-паблике.

Другие гадают, где же ожидали прибытия груза, попутно призывая то к смертной казни украинцев в РФ "без суда и следствия", то к погромам.

"Так у нас и церкви две открыли украинские, может там логово искать", – гласит один из комментариев.

Большинство же очень "набожных" жителей страны, ведущей кровавую агрессивную войну против соседнего государства, требуют признания Украины террористическим государством и возмущаются тем, что для украинцев "ничего святого нет". При этом часть комментаторов рассказывает, что в Украине живут "сатанисты", "воинствующие содомиты" и что на фронте оккупанты якобы "капища сатанинские на поле боя находят". Вторая же часть очень "по-христиански" требует превратить Украину в безлюдную пустыню, разрушать города и уничтожать "безбожников".

Напомним, 31 марта в РФ цинично обвинили Украину в терроризме, в частности – в нападении на "Крокус Сити Холл". От Киева Москва "требует" арестовать и выдать в РФ главу СБУ Василия Малюка, "немедленно прекратить поддерживать терроризм" и выплатить компенсации пострадавшим.

В СБУ поставили на место россиян после заявлений о "терроризме", напомним им, что это российского диктатора Владимира Путина ожидают в Гааге, чтобы судить за военные преступления и террор.