Террористы в Газе делают ракеты из водопроводных труб – в прямом смысле. Несколько похоже делают и русские, но в смысле переносном. Денег, потраченных Кремлем на обстрелы Украины, хватило бы для того, чтобы предотвратить инфраструктурный коллапс России. Но приоритеты там были расставлены по-другому, пишет Сергей Громенко для gazeta.ua.

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У перший же тиждень нового 2024 року по всій Росії прокотилася хвиля комунальних аварій. Лише зафіксованих у ЗМІ - настільки масштабних, що їх неможливо приховати - понад два десятки. Сотні будинків, сотні тисяч мешканців в розпал двадцятиградусних морозів спочатку залишилися без теплих батарей, а потім - без гарячої води. Це відбувалося і в малому 60-тисячному Литкаріно, і в півмільйонному Ліпєцку, і в мільйонному Новосибірську. А кому дуже не пощастило (ніби мало, що вони живуть в Росії), як, наприклад, мешканцям Омська та Ростова-на-Дону - ті сиділи ще й без світла. Такої кількості одночасних проривів водогонів не було ніколи. Принаймні гугл-запит "без отопления" в Росії в січні цього року став втричі популярнішим, ніж будь-коли за останні 13 років (відколи збирається релевантна інформація).

Дві обставини додають особливої пікантності цій ситуації: одна просто весела, друга - надважлива. По-перше, Росія стільки разів залякувала Україну та Європу відключенням газу, що відсутність тепла в будинках самих росіян важко сприймати інакше, ніж своєрідну карму. Варто нагадати, що заклики в рунеті "устроить бандерам холодомор" - це лише одна сторона медалі, і вину за них завжди можна було спихнути на надміру патріотичну публіку.

Але YouTube-ролик "А зима будет большая", вперше опублікований 5 вересня 2022 року, було неможливо створити без дозволу і сприяння підконтрольної державі компанії "Газпром". В ролику чоловік в уніформі перекриває газовий вентиль, після чого в європейських містах настає майже льодовиковий період. Щоправда, в якості ілюстрації були використані види… російських міст, зокрема Красноярська.

Погрози Росії "заморозити" Україну врешті обернулися проти самої Росії, що викликало появу безлічі відповідних глузливих мемів. А після масованих обстрілів української енергомережі взимку 2022/2023 року важко звинувачувати коментаторів у відсутності співчуття.

Однак по-друге, і це справді важливо, каскадні аварії продемонстрували всьому світу справжній стан російської економіки. Хай як би Центробанк не утримував курс рубля, що б там не малював Росстат в показниках інфляції та доходів бюджету, всім стало очевидно, що економіка Росії - в буквальному сенсі колос на глиняних ногах. Інфраструктура - це хребет господарства країни, і якщо він перебуває у такому занепаді, чого можна чекати від решти організму?

Найяскравішою ілюстрацією може служити підмосковний Подольськ. В грудні минулого року місто перемогло у номінації "Ефективне управління ресурсами" в рамках обласної премії "Прорив року" (оцініть іронію!). А 4 січня у поселенні Климовськ в адміністративних межах Подольська стався прорив на водогрійному котлі патронного заводу, після чого в місті довелося вводити режим надзвичайної ситуації.

Подольськ, на хвилиночку - один з нервових вузлів міноборони Росії, саме там зберігається архів цієї установи. Патронним заводом володів колишній фсбшник з кримінальним минулим. Губернатор Московської області відпочивав на Новий рік на якомусь закордонному курорті, а без його відома комунальники не ризикнули вдаватися до радикальних заходів. Скандал набув такого розголосу, що був змушений втрутитися сам Владімір Путін, щоправда, в своєрідний спосіб - наказавши націоналізувати "винний" завод (всупереч закону, звісно). Були посаджені в СІЗО кілька "стрілочників".

Не вдалося уникнути проблем і самій Москві, безтурботністю якої так опікується Кремль. Там з 19 січня по 31 березня будуть застосовуватися віялові відключення електрики - зауважте, без жодних українських ракет! Обіцяють вимикати не більше ніж на 12 годин.

Проблема зношеності радянської ще інфраструктури знайома і Україні. Але, на відміну від східного сусіда, наша країна не витрачала призначені для ЖКГ кошти на агресивну війну. Погляньмо на видатки російського бюджету "на комуналку" (в млрд рублів):

2019 рік - 282,2

2020 рік - 371,5

2021 рік - 593,7

2022 рік - 645,4

2023 рік - 604,9

Зростання, як видно, відчутне, але і проблеми не менші. Станом на середину 2022 року зношеність мереж комунальної інфраструктури в Росії, включно з тепло- і водопостачанням, а також каналізацією, перевищила 70%, скаржився нещодавно голова комітету держдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Пахомов. За його словами, в деяких регіонах досі зустрічаються зразки водоносних азбестових труб, яким по 90 і більше років.

Однак є всі підстави припускати, що написане в бюджетних паперах - фікція. На зустрічі з мешканцям Чукотки 10 січня цього року Путін заявив, що за 2023 рік на потреби ЖКГ було скеровано 337 млрд рублів. Куди поділася решта від запланованого - хтозна.

При цьому за весь минулий рік лише на ракетні обстріли України Кремль витратив 2 трлн рублів, тобто вшестеро більше, ніж на "комуналку". За витрати на одну атаку 29 грудня можна було відремонтувати ЖКГ всього Підмосков'я. Але у нинішньої російської влади інші пріоритети.

Ідемо далі. На 2024 рік на ЖКГ планують витратити якісь фантастичні 881,3 млрд рублів, а от на наступні два роки - значно реалістичніші 506,7 та 381,2 млрд рублів відповідно. Куди будуть переведені "звільнені" гроші, неважко зрозуміти - на війну. За таких скорочень упоратися навіть із наявними цьогорічними проблемами не вдасться, а попереду - нові.

Те, в якому стані перебуває російська інфраструктура зараз, а найголовніше - як влада реагує на проблеми, додає нам дещицю оптимізму. З одного боку - аварії ставатимуться все частіше, і не лише в будинках, але і на підприємствах. Влітку була епідемія пожеж (втім, не припинилися вони і досі), взимку будуть прориви. Патронні заводи виходитимуть з ладу, а масове увімкнення обігрівачів призведе до колапсу енергосистеми. Все, що може влада, - перерозподілити проблемну власність. На повноцінний ремонт грошей не передбачено.

З іншого - росіяни при температурі в 10 градусів в квартирі масово організовують відео-чолобитні Путіну, чим ставлять владу в незручне становище. Бо в будинках бійців Росгвардії теж одного разу може зникнути тепло, вода і світло. В Махачкалі люди, просидівши кілька днів в темряві, уже перекривають дороги (в Підмосков'ї лише погрожують). Це ще не масові бунти в тилу, але маршрут прольоту чорних лебедів вже проглядається. По-справжньому масштабна аварія може підірвати легітимність режиму. Чорнобиль в рази прискорив розпад СРСР. А сьогоднішня Росія значно слабша за Союз з точки зору ліквідаційних спроможностей.

В підсумку, я категорично не погоджуюся з тими, хто вважає, що затяжна війна йде на користь Росії. Темпи її деградації значно вищі за українські, і хоча поки у Кремля більше ресурсів, ніж у нас, за рік-два від цієї переваги нічого не залишиться.

Історики майбутнього будуть дивуватися цьому парадоксу: Росія обстрілює Україну, але від наслідків інфраструктурного колапсу потерпає не Київ, а Москва.