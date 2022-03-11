Страны ''Большой семерки'' готовят новые санкции против России

Страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Япония, Франция и США) работают над новым пакетом санкций против России. Задача ограничений: сделать так, чтобы у президента РФ Владимира Путина не было денег на финансирование собственной армии.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает "Голос Америки". Политик не уточнила, какие именно санкции обсуждают. "Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", – сказала министр, выступая в Вашингтоне.

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На своей странице в Twitter она отметила, что в своем выступлении рассказала, как мир должен объединиться для того, чтобы остановить Путина. Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности "финансировать свою военную машину". По ее словам, экономика РФ уже "серьезно пострадала". Однако давление продолжится.

Отметим, в результате введенных санкций в России реальный курс доллара взлетел в три раза, его запретили покупать в обменниках. Кроме того, из страны ушли сотни крупнейших международных компаний. Активы Центробанка РФ заморозили, также США ввели нефтяное эмбарго. Это всего лишь маленькая часть санкций, которые ввели страны ЕС, США, Япония, Канада, Швейцария и другие.

Издание Reters cообщает, что Соединенные Штаты вместе с "Большой семеркой" и Европейским союзом намерены лишить Россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в связи с ее вторжением в Украину. Лишение России статуса привилегированной нации открывает Соединенным Штатам и их союзникам возможность ввести тарифы на широкий спектр российских товаров, что еще больше усилит давление на экономику, которая уже движется к "глубокой рецессии".