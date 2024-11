Кадыров заявил об отмене приказа относительно запрета брать бойцов ВСУ в плен – ISW

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ своим солдатам из подразделений "Ахмата" не брать в плен украинских военнослужащих. Он цинично заявил, что об этом его "просили жители Украины".

Видео дня

Хотя такое распоряжение кремлевский приспешник дал вслед за высказываниями патриарха Кирилла по поводу "осуждения жестокости" в рядах путинской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

После украинского удара по российскому университету спецназа в Гудермесе (Чечня) 29 октября Кадыров заявил, что он запретил так называемым спецназовцам из "Ахмата" брать в плен военнослужащих ВСУ во время боев против Украины. Но уже 2 ноября он объявил об отмене этого приказа "в ответ на просьбы украинцев".

Кремлевский приспешник утверждал, что власти республики "получили более двух тысяч писем от жителей Украины", в которых якобы содержались такие "просьбы".

"Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания", – утверждал он.

Так Кадыров вновь использовал свои утверждения для продвижения российских информационных операций, подрывающих суверенитет Украины.

"Приказы главы Чечни в который раз демонстрируют культуру жестокости, которую российское военное командование увековечило среди своей армии, а также собственную репутацию жестокости самого Кадырова", – отреагировали в ISW.

Аналитики подчеркнули, что он отменил приказ о запрете брать военнопленных на следующий день после того, как глава контролируемой Кремлем Русской православной церкви московского патриархата (РПЦ МП) патриарх Кирилл 1 ноября "осудил" растущую культуру жестокости и бесчеловечности в армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Центра национального сопротивления при ССО Украины, глава Чечни Рамзан Кадыров намерен отправить против ВСУ на фронт 84 000 чеченцев. В Грозном заявили, якобы этих наемников удалось привлечь "добровольно", то есть не в рамках мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!