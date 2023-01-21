Кадыров усиливает свое влияние на оккупированном Донбассе: это создает напряжение между башнями Кремля – ЦНС

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает усиливать свое влияние на временно оккупированных Россией территориях Донетчины и Луганщины. В частности, он планирует отправить на Донбасс более 300 имамов и кадиев – судей, которые выносят приговоры на основе шариата.

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Перед отправкой на оккупированные территории они должны пройти подготовку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Кадыров мог включить имамов и кадиев в состав чеченских группировок в Украине для того, чтобы подконтрольные ему люди выполняли основную функцию управления в захваченных РФ районах Донбасса.

Кроме того, ручные судьи главы Чечни могут бороться с дезертирами и легализовать мародерство, которым массово занимаются чеченские боевики. В частности, они вывозят в Чечню технику с местных предприятий и награбленные драгоценности.

В целом, укреплению позиций Кадырова на Донбассе способствует то, что там находится немало "кадыровцев". Большинство представителей его частной армии дислоцируются в тылу и имеют неограниченную власть. В Донецке, например, почти все время находятся делегации из Чечни, которые следят за тем, как гауляйтеры региона выполняют свои обязанности перед Кадыровым.

Сложившаяся ситуация имеет влияние и на процессы внутри самой страны-агрессора России.

"Чеченский гауляйтер Рамзан Кадыров все больше закрепляется как правитель захваченных территорий Донбасса, чем все больше создает напряжение между башнями Кремля", – отмечают в ЦНС.

Ранее Кадыров издал, что целью российской "спецоперации" в Украине якобы является борьба с "сатанистами" и "шайтанами". Он призвал всех мусульман участвовать в войне против нашей страны, якобы, чтобы защитить Коран и пророка Мухаммеда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров заявил, что РФ хватит сил на войну со всем миром, и попытался угрожать ядерным оружием.

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