Не только 'отец народа': Кадырову присвоили звание героя Чечни, которое он сам основал три месяца назад

Лидеру Чечни Рамзану Кадырову присвоили первое звание героя Чечни. Эту награду он сам основал три месяца назад.

Видео дня

Медаль путинскому приспешнику вручил глава республиканского парламента Магомед Даудов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Даудов отметил, что заслуги Кадырова "перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией достойны специального исследования".

Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова.

Стоит отметить, что в середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.

Напомним, Рамзан Кадыров якобы передал республику в управление близким людям, назначив родственников на высокие должности. Сам же начал руководить страной из Дубая и Мальдив.

Ранее СМИ писали, что Кадыров отдыхает за границей, пока "мобики" из Чечни гибнут на фронте в Украине. В частности, чеченский лидер провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел на собственном лайнере за $80 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-е годы. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!