Кадыров признал, что его TikTok-армия не участвует в войне на передовой

Глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно признал, что почти 100 тысяч его бойцов не участвуют в войне на передовой. То есть, вместо того чтобы быть на фронте, чеченцы снимают видео для соцсетей, таких как TikTok и Instagram.

Видео дня

Об этом сообщает The Moscow Times. В распоряжении Кадырова находятся более 80 тысяч бойцов.

О том, что они не участвуют в войне с Украиной, он сам проговорился, комментируя атаку беспилотников на казармы специального полка полиции в Грозном, в результате которой пострадали четыре часовых.

Кадыров пообещал ответить на этот удар и заявил о готовности резерва у 84 тысяч добровольцев и подразделений из Чечни быть "выдвинутыми на фронт по первому приказу", хотя не уточнил, будет ли такой "приказ" вообще.

Кадыров активно использует войну в Украине для расширения своей армии. За последние три года количество его вооруженных формирований выросло почти втрое – от семи до 19 подразделений.

Хотя большинство этих подразделений формально подчиняются российским федеральным структурам, таким как Министерство обороны, Росгвардия и МВД, они обычно состоят исключительно из чеченцев и дислоцируются в Чеченской Республике. Каждое подразделение возглавляет командир, который верен Кадырову и отвечает за выполнение его приказов.

Напомним, в ночь на 12 декабря беспилотник атаковал г. Грозный, произошло это в 4 км от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Дроны уже второй раз через неделю взрываются в этой местности. Беспилотник сдетонировал над казармами полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря в Грозном раздался сильный взрыв. В сети распространялась информация о прилете по зданию второго полка полиции министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что именно она была целью атаки.

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