Кадыров 'отцензурировал' обращение Путина к Федеральному собранию: стало известно, какой отрывок 'вычеркнул'

Глава Чечни Рамзан Кадыров отцензурировал фразу президента РФ Владимира Путина из обращения к Федеральному собранию. Из предложения о "вековой сплоченности и единстве" он "вырезал" упоминание о иудеях.

Отцензурированный отрывок речи Путина глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, этот отрывок – "те самые важные для каждого россиянина слова, которые нужно внимательно переслушать, перечитать и запомнить", поскольку это "главная позиция России и каждого патриота" страны-агрессора.

Так, в оригинальной фразе российского диктатора говорится: "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная всепобеждающая сила".

Однако Кадыров вырезал упоминание об иудеях, оставив слова представителях трех других конфессий.

Напомним, на Северном Кавказе после нападения на Израиль террористов ХАМАС и ответных ударов Иерусалима по сектору Газа начали усиливаться антиизраильские настроения. В аэропорту Дагестана произошел антисемитский погром, когда разъяренная толпа выбежала на взлетную полосу и требовала выдать "беженцев из Израиля".

Глава Чечни Кадыров с начала войны Израиля и ХАМАС выступает в поддержку Палестины, а также резко критикует притеснения мусульман за рубежом, однако сам игнорирует нарушения прав мусульман в РФ, в том числе в российских тюрьмах. В самой Чечне преследуют тех, кто придерживается не одобряемых руководством республики течений ислама, отмечают "Кавказ.Реалии".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором ожидаемо говорил о войне в Украине. Спикер Путина Песков сказал, что президент РФ сделает важные для страны заявления, которые "во многом можно будет считать предвыборной программой".

В своей речи Путин выдал порцию ядерных угроз, говоря о возможности отправки западных войск на территорию Украины.

В ISW полагают, что он сделал это для привлечения внимания Запада и содействия информационным операциям Кремля, призваннным показать якобы заинтересованность в переговорах с целью добиться уступок Запада относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению аналитиков, вероятность применения Москвой ядерного оружия в Украине или за ее пределами остается очень низкой.

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