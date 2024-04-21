Диктат Кадырова

Чеченцы давно закрепили за собой привилегированное положение среди всех прочих этнических элементов многонациональной России. Если федеральный центр продолжает линию на искоренение каких-либо центробежных тенденций в регионах, то вотчины Кадырова данный процесс не касается. В Чечне сформирована своя особая атмосфера средневекового эмирата, который весьма условно признает доминирующую роль Москвы, однако по большому счету живет своей отдельной жизнью. Обособленность проблемной республики стало бельмом в глазу для Путина, которому все чаще стекаются факты недовольства от глав других субъектов из-за своевольного и вызывающего поведения кадыровской верхушки. Одно дело, когда сам "пехотинец" и его подручные варятся в своем соку, а совсем иное, когда они вылазят на общегосударственную арену.

Огромный резонанс внутри видавшей виды российской публики произвел инцидент с пьяной ездой без документов главы МЧС ЧР, генерал-майора Цакаева. Близкий соратник Кадырова нарушил сразу как государственные законы России, так и моральные устои ислама. Его действия являются чистой воды уголовщиной, способной повлечь за собой крайне тяжелые последствия. Если бы пьяный в доску чиновник задавил дагестанских силовиков, то внутри страны вспыхнула бы горячая чечено-дагестанская войны.

Уже несколько дней продолжается словесная перепалка между Кадыровым и Меликовым, в которой чеченец буквально пытается опустить главу Дагестана до уровня своего вассала, призывая его признать правомерные действия дагестанской полиции, как "постыдную провокацию", и наказать честных силовиков.

Даже неискушенному наблюдателю видна попытка жестко диктовать условия со стороны Кадырова, который сам себя считает верховной властью и при этом пытается показать сплоченность его клана, который идет под знаменем "своих не сдаем". Вот только стремление отмазать Цакаева отсылками к тому, что чеченцы из батальона "Ахмат" дохнут на оккупационной войне в Украине – выстрел себе в ногу.

Как стало известно из ряда источников пресловутый "Ахмат" не что иное, как выгодный бизнес-проект Кадырова. Пока обычных смертников из мобилизированных путинский режим отправляет на фронт воевать бессрочно, в кадыровском батальоне чиновники разных мастей проходят 3-4 месячную пиар-службу. Конечно не за спасибо, а отстегивают кругленькие суммы в казну Кадырова. Потому-то в Кремле помалкивают касательно наездов на Меликова, в котором видят намного менее ценную фигуру, чем в Кадырове. Потому непосредственный глава Цакаева, министр Куренков молчит в тряпочку. Его судьба висит на волоске после провала ликвидации затопления Оренбургской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областей. Вскрылись вопиющие факт краж денег, предназначенных для постройки дамб. Потому Куренкову сейчас совсем не до войны вокруг Цакаева.

Кадыров прекрасно осознает свою текущую безнаказанность и способность выкручивать руки любому. Он самый крупный стронг-мен после ликвидации хозяина "Вагнер" Пригожина. К примеру, даже скандал с Цакаевым не смог заблокировать решение о присвоении главе чеченского парламента Даудову звания генерал-майора. Хозяин Чечни укрепляет свою и без того огромную власть. Но как известно кремлевская фортуна обманчива. Центр оттянул к себе командира спецназа "Ахмат" Алаудинова, который получил пост замначальника главного управления по военно-политической работе у Шойгу. Шаг однозначно преследует цель сбалансировать Кадырова, а в перспективе и вовсе вырастить ему замену, которая будет на коротком поводке у Путина. Региональный диктатор Чечни больно уж надоел диктатору федерального масштаба, а значит кадровые перемены неизбежны, вероятно в перспективе нескольких месяцев после очередной путинской присяги.