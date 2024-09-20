Качались авто, со стен сыпалась штукатурка: российский Кузбасс всколыхнуло землетрясение. Фото и видео

В ночь на 20 сентября в южной части Кемеровской области РФ произошло сильное землетрясение. Очевидцы сообщают, что от толчков дрожали машины и в домах зафиксированы разрушения.

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00:01 20 сентября на территории населенного пункта Казского в Таштагольском районе. Специалисты сообщают, что магнитуда землетрясения составила 4,6, а интенсивность в эпицентре достигала 5,8 по шкале MSK-64.

Кроме того, уточняется, что землетрясение было естественным – в его типе значится "earthquake".

В соцсетях пользователи сообщили, что сильные подземные толчки ощутили жители сразу двух городов Кузбасса – Таштагола и Шерегеша. Отмечается, что землетрясение было настолько мощным, что даже качало находившиеся на улице автомобили.

Жители Кузбасса также поделились кадрами последствий землетрясения. В некоторых домах обрушилась штукатурка, повреждена мебель и потолок, а в магазинах товары попадали с полок.

Очевидцы утверждают, что в Шерегеше большая воронка, которая существовала уже давно, стала еще больше из-за подземных толчков.

Для обследования территорий в радиусе 50 км от эпицентра были организованы оперативные группы МЧС. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информации о пострадавших пока не было.

Напомним, что 18 августа в 108 км от российского Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,0. После него у берегов Камчатки была зафиксирована серия афтершоков (т.е. новых толчков, со значительно меньшей магнитудой), началось извержение вулкана Шивелуч.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя в мире существует всего около 20 супервулканов, достаточно извержения только одного из них, чтобы развернулась катастрофа планетарного масштаба. В последний раз такое извержение происходило около 26 500 лет назад, а ближайшее по мощности к супервулкану – в 1815 году.

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