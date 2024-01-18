Призрак безразличия бродит по США, отбрасывая тень Дональда Трампа. Победив на праймериз в штате Айова, этот самовлюбленный господин продолжит свою кампанию на радость Кремлю, где с придыханием ожидают его возвращения в Белый дом. Только Трамп с его популистской идеей ухода в себя ради внутреннего процветания США, способен помочь расправить плечи изрядно помятому красному гегемону. В Европе Путин делает ставку на "пятую колонну" из бывших совков, составляющую костяк "Альтернативы для Германии" и доморощенных популистов типа Орбана, Фицо и Вилдерса.

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Плюс – экономический дискомфорт, умноженный на проблемы с мигрантами. Все эти болячки уже имеют признаки хронических, и ослабляют европейский организм изнутри, заставляя его так же замыкаться в себе, не скрывая раздражения от затянувшейся войны в Украине. Главный посыл Путина – "изнеженная Европа утомится быстрее Киева" - похоже, работает вовсю. Вынужденно отметим, что и часть самих украинских беженцев выбрала такую линию поведения, что оттолкнула от себя европейского обывателя. Тот самый случай, когда кремлевские демиурги, знающие природу совкового хама, лишь потирали руки: "Не надо только им мешать, они сами проявят себя, чем и сыграют нам на руку!"

Подожженный фитиль на Ближнем Востоке горел несколько месяцев, и теперь этот склад пороховых проблем имеет все шансы взорваться. Иран нанес удары баллистическими ракетами по объектам в Иракском Курдистане и Сирии, которые в Тегеране назвали "шпионскими центрами" и "местами скопления антииранских террористических групп". В этом районе находится консульство США и жилые кварталы. Госдеп США заявил, что американские объекты при ударе не пострадали, однако осудил действия Ирана как безответственные. Понятно, что ближневосточный фитиль бесконечно гореть не будет, а каждый новый день конфликта приближает регион к опасной черте. Президентские выборы, прошедшие на Тайване 13 января, только добавили градусов мировой напряженности. Китай не скрывает неудовольствия, а в Вашингтоне готовятся к эскалации с Пекином. На этом фоне пасьянс большой войны, раскладываемый в Кремле, выглядит угрожающе.

Недавний визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину с подписанием соглашения о военном сотрудничестве встряхнул колбу путинской войны, напомнив о том, что в мире есть великая страна, уже игравшая роль лидера в разные периоды мировой истории. Лондон не раз брал на себя ответственность и решал, казалось бы, неподъемные задачи. Пока Америка с тревогой всматривается в Трампа, угрожающего покинуть НАТО во имя того, чтобы "поладить" с диктаторами, Великобритания направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях альянса, запланированных в Европе на весну этого года. Крупнейшие учения со времен холодной войны пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии, в том числе у границ Калиниградского анклава. Около 16 тысяч военнослужащих вместе с бронетехникой, артиллерией и вертолетами будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года – в то время, как королевский военно-морской флот разместит более 2 тысяч моряков в Северной Атлантике, Норвежском и Балтийском морях. По сценарию учений, войска НАТО "отработают попытку отражения российской агрессии, направленной против одной из стран". Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Путину нельзя позволить победить в Украине, потому что это обернется поражением для Запада. "Последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", – напомнил Шаппс и заключил: "Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну". О наращивании ассигнований на оборону уже объявил глава военного ведомства Германии Борис Писториус. К возможному столкновению с дикой Россией готовятся буквально все. Премьер Эстонии призвала НАТО готовиться к войне с Россией в течение ближайших трех-пяти лет. И только среднестатистический европеец не хочет верить в реальность такого столкновения, повторяя паттерны Кремля: "Россия ослаблена, она не сможет воевать".

О, эта губительная наивность, погибающая от рук реальности!.. Россия давно не живет в парадигме рацио, заменив его эмоциями разбушевавшихся сектантов. Дикари никогда не жили хорошо, зато научились красиво умирать. С огоньком и кровушкой. Их ценности лежат вне плоскости современной цивилизации. Смерть за родину превратилась в фетиш, во имя торжества которого гегемоны готовы нафаршировать своими организмами любую землю. Вождь пошлет подыхать в Литву – значит, сдохнут там. В Польшу – значит, в Польшу. Война в промытых черепушках идет уже давно, и дико хочется жахнуть по Берлину и Парижу. "Проклятые хохлы" уже ощутили ужас кровопускания? Наелись говна, отхаркивая кровью? – ничего, скоро и европейскую мразоту заставим отхаркивать. Начнем с Молдовы и стран Балтии, а там и до Варшавы с Прагой рукой подать. Забыли железный сапог товарища Сталина? Забыли русские танки в Будапеште? – так мы вам напомним…

Сопоставляя мощь вооружений и военных технологий, можно только изумляться глупости совкопитеков, готовых в пропагандистском угаре с голыми руками идти на ненавистные Абрамсы и Леопарды. Понятно, что в войне цивилизаций побеждают технологии. Но пещерные варвары мнят себя наследниками тех, кому посчастливилось разграбить Римскую империю, не вдаваясь в сомнительность этой исторической параллели. В том-то и фокус, что нынешняя Россия – это орда необразованных идиотов, презревших законы эволюции и истории, и тщетно пытающихся повернуть время вспять. Жертвы отрицательной селекции, управляемые отборными отбросами и уверовавшие в выдуманную историческую правоту, готовые умереть за свою лживую правду. Даже не за Путина, на которого они утром молятся, а вечером уже проклинают. За какие-то "традиционные ценности, доставшиеся от предков". За привычный сортир и возможность в жопу пьяным валяться под родной березкой. И рвать пасть Задунайским. И кошмарить жену, и вообще – бить своих, чтоб чужие боялись. Вот и весь расклад – такой загадочный и непостижимый для европейцев, привыкших мыслить логически, но не способных влезть в шкуру дикаря, которому нечего терять, кроме страха, позора и унижения.