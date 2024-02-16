Акция 'приведи друга' и пустые полки в супермаркетах: как Россия переживает дефицит кадров и продуктов

В России растут цены на еду, причем не только на яйца. Одновременно наблюдается дефицит продуктов, и россияне нередко видят пустые полки в супермаркетах. Продавцы пытаются пояснить перебои с поставками непогодой, но настоящая причина – война. РФ не может ни удержать цены, ни наладить логистику.

К тому же на российских предприятиях начался острый кадровый голод, так как все больше мужчин забирают на войну. Теперь в Россию везут рабочих из Кении, Кубы, Северной Кореи, а работодатели переманивают кадры обещаниями дополнительных выплат.

Во второй половине 2024 года в РФ смогут выжить только предприятия, имеющие госзаказ.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

В российских городах – дефицит продуктов

В некоторых магазинах России в январе несколько дней пустовали полки. Не было мяса, овощей, фруктов, хлеба, молочных продуктов, яиц. На это жаловались жители Самары и Екатеринбурга. Дошло до того, что в одном из магазинов Самары люди в очереди чуть не подрались из-за двух последних куриных тушек.

Правда, в самих маркетах продавцы разводили руками и уверяли, что во всем виновата погода. Мол, был сильный снегопад и дороги замело, машины с товаром не могут проехать. Как только их расчистят, все наладится.

Потом дороги расчистили, но дефицит продуктов в магазинах ощущался еще минимум неделю.

Опустели полки и в супермаркетах Санкт-Петербурга. Не было хлеба, яиц, курятины, масла, круп и колбасы. Горожане возмущались в соцсетях, публиковали фото пустых прилавков.

Причины назывались разные. То грузовик с колбасой сломался, то автоматическая линия на крупнейшей фабрике по производству яиц вышла из строя.

Предполагали даже, что не все водители грузовиков смогли после рождественских праздников выйти на работу. Еще обвиняли морозы.

Но среди прочего прозвучала причина, которая, скорее всего, и есть основной. Перед Новым годом многие поставщики продуктов прислали ретейлерам уведомления о повышении цен. И далеко не все супермаркеты с этим согласились. В результате им просто было нечем торговать

Продукты в РФ резко подорожали

То, что в России растут цены, известно давно. Резкий скачок цен на яйца показал, насколько все неустойчиво. Стоило рублю ослабнуть, как все посыпалось. Понятно, что яичное производство во многом зависит от импортных составляющих – корма, оборудование, прививки для птицы и т.п. Плюс коммуналка, топливо.

Турецкие яйца ситуацию не исправили, их было совсем мало. Теперь все цены на продукты с нового года поползли вверх. Бороться с этим трудно, в результате возникают дефициты.

Курятина за год подорожала на 21%, рис – на 13%, специи и приправы – на 10%, творог – на 8%.

Издание BBC провело закупку в российских супермаркетах и сравнило цены на продукты. Выяснилось, что в 2019 году такой же продуктовый набор можно было купить за 4,9 тыс. руб., в 2021-м – за 5,6 тыс. руб. А в январе 2024-го он обошелся уже аж в 7,4 тыс. руб.

В корзину вошло 59 наименований продуктов: овощи, фрукты, колбаса, крупы, молочные продукты. Больше всего подорожали бананы, огурцы, кабачки, груша, мандарины, молоко, яйца и т.д.

Издание приводит пример: литр молока "Домик в деревне" вырос в цене на 58%, а 200-граммовая пачка творога "Простоквашино" – на 38%, десяток яиц – на 34%.

В России отмечают, что больше всего в январе выросли цены на овощи. Раньше семена завозили из Нидерландов, а теперь РФ сама запретила их ввоз. Поэтому, например, в Астрахани не хватает 27% семян. А в Волгоградской области не хватает 80% семян моркови и лука.

К весне прогнозируют, что цены на импортные огурцы и помидоры могут взлететь с 300 до 500-700 руб.

России приходится импортировать львиную долю удобрений, что также влияет на цены. Через укрепление доллара по отношению к рублю подорожали лекарства, основу которых составляет импортное сырье.

Прогнозируют рост цен на рис, молочные продукты, шоколад, чай, кофе.

Кадровый голод

Еще одна проблема, которую российские власти замалчивают, – острый дефицит кадров. С предприятий мобилизовали сотни мужчин, заменить их некем. Многие квалифицированные работники перешли на предприятия военпрома, где могут получить отсрочку от военной службы.

Работодатели признаются, что не могут найти работников и из-за этого не могут расширять производство, открывать новые предприятия.

Поэтому обратились к опыту СССР. Например, на Российской железной дороге вспомнили об опыте строительства БАМа во времена СССР и стали привлекать на работу осужденных.

Кроме того, на стройки РФ, которые сейчас страдают от дефицита неквалифицированных работников, ожидается прибытие 10 тысяч дешевых рабочих из Кении. А на стройки Новосибирской области приедут жители Северной Кореи, примерно 2 тысячи студентов и специалистов.

Также к строительству привлекают граждан Кубы, у которых в стране еще более сложная экономическая ситуация.

Некоторые руководители, которым нужны более квалифицированные работники, придумали схему "Приведи друга". Если новичок приведет с собой коллегу с предыдущего места работы, ему дадут за это премию в 50 тыс. рублей.

Чтобы удержать сотрудников, платят 13-ю зарплату и даже оплачивают занятия спортом.