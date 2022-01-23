Из-за Крыма? США отказали в визе российскому космонавту, который ездил в "Артек"

США отказали российскому космонавту Николаю Чубу в выдаче визы без официального объяснения причин. Вероятно, соответствующее решение связано с посещением им аннексированного страной-агрессором Крыма в 2017 и 2018 годах.

Об отказе в выдаче визы сообщили "РИА-Новости" со ссылкой на информированный источник. Позже ситуацию прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, заявив, что сделает запрос в НАСА по этому поводу. Стоит отметить, что посещение Крыма уже пару лет является неофициальной причиной для отказа в выдаче визы.

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Собеседник агентства сообщил, что у Чуба весной 2023 года планируется полет на Международную космическую станцию. По его словам, традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетами на МКС, так же, как астронавты из США готовятся в России.

Отметим, в 2017 году Чуб посетил детский лагерь "Артек" в Крыму, где в режиме реального времени с детьми совершил видеопутешествие на Международную космическую станцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас ведется работа над вопросом безвизового режима между США и Украиной. Она отметила, что вопрос предоставления безвиза является ее приоритетом.