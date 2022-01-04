Украина ведет переговоры с США о получении безвиза: Маркарова раскрыла подробности

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, что сейчас ведется работа над вопросом безвизового режима между США и Украиной. Она отметила, что вопрос предоставления безвиза является ее приоритетом.

Маркарова подчеркнула, что безвизовый режим – это не вопрос завтрашнего дня, так как для получения такого статуса стране необходимо отработать множество вопросов. Об этом посол рассказала в интервью на "Радио Свобода" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, прежде чем получить безвиз, страна должна соответствовать множеству критериев. При этом они должны касаться вопросов и внутри государства, и внешних взаимоотношений.

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"Очень понятно, каким критериям страна должна соответствовать, чтобы получить безвизовый режим. Это касается и вопросов внутри страны – защиты границ, обмена информациями между странами, есть перечень конкретных вопросов. И есть, конечно, критерий, который касается проценту отказов по туристическим визам, и как часто граждане, путешествуя по туристической визе, остаются нелегально в стране. Вот над этими показателями нам нужно работать", – сказала посол.

Также Маркарова добавила, что над вопросом безвиза с Соединенными Штатам на сегодняшний день активно работает Министерство иностранных дел и другие государственные органы Украины.

Напомним, Европейский Союз принял решение отложить до конца 2022 года запуск системы ETIAS, которая обязывала приезжающих из безвизовых стран раз в три года платить обязательный сбор в размере 7 евро. Следовательно, до следующего года с граждан Украины не будут взимать средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе не рассматривают вариант отмены безвизового режима для украинцев. Но в дальнейшем продолжат мониторить антикоррупционные критерии Украины.

В то же время в СМИ писали, что Европейский Союз хочет, чтобы все страны, с которыми есть безвизовый режим, синхронизировали визовую политику с европейской. Такой "рекомендации" ранее не было, и она является неприемлемой для Украины.