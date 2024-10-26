Из колонии в России сбежали шесть заключенных: местные власти уже заговорили о ВСУ

Из исправительной колонии №2 в Липецке, Россия, сбежали шесть заключенных. Заключенные сумели скрыться после того, как сделали подкоп.

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Все беглецы, вероятно, являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, двоих из них удалось задержать. Об этом 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2. В настоящее время все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию", – рассказал он.

Артамонов также заявил о возможных "фейках", связанных с этой ситуацией, утверждая, что "ВСУ не упустят возможности воспользоваться ситуацией".

Также появились ориентировки на заключенных, бежавших из Липецкой исправительной колонии-2. Они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осужденными в России за преступления, связанные с наркотиками, изнасилованием и педофилией.

В российских пабликах сообщали, что силовики разыскивают шестерых беглецов в ближайших к колонии населенных пунктах – Сытовка, Воскресеновка и Копцев Хутор, расположенных к северу от колонии вблизи Чаплыгинского шоссе. Есть предположение, что преступники могут скрываться в заброшенных зданиях.

Отмечается, что побег они могли совершить через два подкопа — один из не обнаруженных камер, и второй под стеной с "колючкой" вокруг колонии. Пока неизвестно, имели ли они сообщников за пределами пенитенциарного учреждения, однако есть информация, что в эту колонию регулярно поступали запрещенные предметы.

В колонии будет проведено служебное расследование, чтобы выяснить, откуда в камерах, из которых скрылись заключенные, взялись инструменты для подкопа. Сотрудники центрального аппарата ФСИН уже отправились в Липецкую область.

Лишь спустя несколько часов, по состоянию на 12:00, группе силовиков удалось задержать двоих из шести сбежавших из колонии заключенных.

По словам Игоря Артамонова, заключенных задержали в соседней Тамбовской области. По данным Mash, они успели преодолеть 180 км.

Ранее сообщалось, что в городе Коркино Челябинской области России два рома убили 40-летнюю таксистку. Преступление было совершено в ночь на 24 октября, когда женщина приехала по вызову в район, где живут ромы. В ответ местные жители устроили погромы.

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