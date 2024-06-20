ИТ-армия совершила атаку на российские сервисы: под 'ударом' были 'Сбербанк', ВТБ, МТС

Украинские специалисты в сфере IT провели масштабную операцию против государства-агрессора России. Киберспециалисты взломали ряд российских сервисов, среди которых финансовые, коммуникационные и электронные платформы.

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Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины. В ведомстве отметили, что после украинской кибератаки не работают некоторые услуги Сбербанка, ВТБ, Тинькоффа, Билайна, МТС, Вконтакте, платежной системы Мир.

Также под "удар" попали Альфа-Банк, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и другие меньшие сервисы страны-агрессора.

Как рассказали в Минцифре, компании-спонсоры терроризма в течение нескольких часов не могли предоставлять онлайн-услуги, а россияне – пользоваться их сервисами.

В Telegram-канале IT-армии Украины отметили, что речь может идти о самой масштабной DDoS атаке в истории.

"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамененной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты. ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк , Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ, и множество меньших сервисов пока не функционируют", – отметили в IT-армии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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