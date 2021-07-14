Если бы кто-то попытался по образцу путинской статьи об Украине написать статью о России, то получилось бы примерно так (интересно, понравилась бы Владимиру Владимировичу эта интерпретация?):

Русский народ не сумел в отличие от других народов создать собственное государство. Для этого ему пришлось на свою землю пригласить варягов, которые и навели там порядок. Древние русские верования были настолько примитивны, что князю Владимиру, происходившему из варягов, пришлось принять греческую православную веру. Но даже варяжского государства и греческой веры не хватило для того, чтобы устоять перед натиском монголов. Лишь переняв ордынскую тиранию, московские князья стали по-настоящему сильными для того, чтобы включиться в европейскую политику.

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Впрочем, силы этой хватило лишь для победы над Ливонским орденом. Пришлось снова учиться у более развитых народов. Главными нашими учителями стали шведы, как отмечал Петр Великий. У шведов мы взяли опыт построения армии и бюрократическую систему, необходимую для решения фискальных задач. Однако русские люди не смогли стать хорошими офицерами и чиновниками. Поэтому Петр, а затем Екатерина Великая стали активно назначать на ведущие государственные и военные посты немцев. Только с их помощью удалось добиться успеха. А тем временем итальянские архитекторы строили русским их прекрасную столицу Санкт-Петербург.

Собственных просветительских идей русские так же не смогли породить, как и идей государственных или религиозных. Свободомыслие наши интеллектуалы одолжили у французов. Но даже с французскими идеями они сами не смогли сделать революцию, равную по значению французской. Настоящую революцию русским устроили евреи с помощью небольшого числа поляков и латышских стрелков. После чего грузин Сталин с помощью грузина Берии навел порядок и победил в великой войне. Но русские сами по себе были настолько слабы, что без Сталина поддались американским соблазнам и потеряли великую страну.

Примерно так написал бы путинский ученик свое сочинение. Трудно придумать более примитивную трактовку истории России, но она целиком основана на путинской методологии исторического исследования, согласно которой нацию в Украине формировали любые иностранцы, но только не сам украинский народ.

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