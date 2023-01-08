Крах империи неизбежен и обусловлен исторически. В какой форме это произойдет – мы точно не знаем, но чем быстрее это произойдет, тем выше вероятность на интеграцию оставшейся после поражения части России в евроатлантическое пространство. Важно понимать, что остановить этот процесс нельзя так же, как в 1991 году нельзя было остановить процесс распада СССР. Сейчас он должен приобрести завершающую форму. Украинская война и преступления, совершаемые путинскими войсками, показали нежизнеспособность режима, являющегося детищем российской имперской политики. Россия, Советский Союз – разные формы реинкарнации одной и той же концепции. Это мертвецы, которым нет места среди живых.

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Историческая роль Запада – закрыть шторы Российской империи, сделать эту войну последней войной империи, которая на протяжении веков терроризировала соседей, постоянно расширялась и являлась источником напряженности. Никто не гарантирует благоприятного результата, но очевидно, что чем быстрее Украина достигнет окончательной победы – тем больше шансов. Пролонгация войны повышает цену не только для Украины и России, но и для всего мира, потому что распад приобретет еще более неконтролируемую форму.

В свою очередь задача каждого российского патриота – достигать сегодня всеми средствами победы Украины. Победа должна включать в себя полное освобождение украинской территории, компенсацию за весь нанесенный ущерб и привлечение в суд военных преступников, что очень важно. Чтобы создать новый мир, мы должны пройти российский Нюрнберг, ответить за эти преступления. В противном случае, законы и право можно выбросить в мусорный ящик.