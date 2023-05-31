Испугался ордера на арест? Путин не поедет на инаугурацию к Эрдогану

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял решение не присутствовать лично в Анкаре на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана, которая запланирована на начало июня. Вместо себя диктатор отправит спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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Об этом сообщили прокремлевские СМИ. При этом причины отказа ехать к, пожалуй, одному из последних лидеров государства, кто еще считает Путина рукопожатным, не названы.

Не исключено, что современный фюрер, несмотря на напускную беспечность, на самом деле опасается покидать пределы России, чтобы не быть арестованным и этапированным на скамью подсудимых в Гааге. Именно по этой причине Путин не будет присутствовать и в Индии на ежегодной конференции Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что Турция не подписывала Римский статут, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, в случае визита Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МУС, выдавшего ордер на арест российского военного преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на второй президентский срок. Киев приветствует своего союзника в Анкаре и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество по экспорту зерна, от которого сегодня зависит благополучие всего мира.

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