Использует ли Путин двойников? Обнаружены красноречивые детали

В британских СМИ появился анализ появлений президента РФ Владимира Путина на публике, в котором утверждают, что он якобы не использует двойников. Так, эксперт по распознанию людей Симона Малик заявила, что диктатор не прибегает к услугам дублеров.

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Как пишет Daily Star, она объясняет это несколькими особенностями внешности Путина, которые наблюдает на всех видео. Малик указала на складку на ухе Путина и отчетливый наклон губы.

Эти особенности были заметны у президента РФ, еще когда он был молодым.

По словам эксперта, когда Путин улыбается, его голова наклоняется вбок и это усилилось с возрастом.

Также она обратила внимание на наклон носа в профиль – он также сохранился.

Также прокомментировала Малик то, что Путин действительно изменился внешне – его лицо заметно распухло. По словам специалиста, это вызвано в том числе процессами старения. Как ранее сообщали СМИ, это таке может быть вызвано приемом кортикостероидов (гормональные препараты, высокие дозы которых часто используются при лечении онкологии.)

Отметим, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не раз упоминал о двойниках Путина. По его словам, их существует как минимум трое. И Буданов заверил, что сразу может их отличить от оригинала.

По словам разведки, их максимальная схожесть с Путиным была достигнута путем пластических операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ много раз подлавливали Путина на использовании двойников. В частности, это якобы происходит на официальных мероприятиях и во время визитов в другие страны. Существует даже их дифференциация – есть "дипломат", "говорун" и даже "банкетный Путин". В сети показали, чем они отличаются на конкретных фото.

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