'Ищем еду в подвалах разрушенных домов': оккупант пожаловался жене на голод во 'второй армии мира'

Армия страны-агрессора России в очередной раз доказывает несоответствие своему титулу "второй в мире". Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды.

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Так, российский оккупант пожаловался жене на голод. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление". Отмечается, что военный преступник РФ сетовал на нехватку еды жене по телефону.

Он признался, что хоть какое -то пропитание захватчики ищут в подвалах и погребах разрушенных домов мирных жителей Украине.

В частности, на вопрос жены о том, как кормят солдат, он сказал, что бригада полностью на самообеспечении. Оккупанты считают, что их бросили и забыли.

Такая ситуация со снабжением в армии РФ, войска которой расположены на территории временно оккупированной Харьковской области.

Кроме того, агрессор рассказал жене, что их постоянно обстреливают из "Градов".

А еще вспомнил о сослуживце, который покончил жизнь самоубийством. Однако родным сказали, что он погиб в бою и вручили награду посмертно. В то время, как тело действительно погибшего в бою солдата до сих пор валяется на позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мобилизованный в российскую армию и прибывший в Украину воевать эмоционально поделился с женой опасностями, которые подстерегают его на каждом шагу. Впоследствии сорвавшись на истерику, он признался, что живым домой вернуться способен только "супермен".

Также OBOZREVATEL писал, что россияне, ставшие жертвой "частичной мобилизации" жалуются на свою жизнь в луганских лесах. Там "мобики" не только мерзнут, но и сетуют, что из-за решений гениального командования ВС РФ вынуждены арендовать на несколько дней жилье у местных, чтобы помыться и постирать вещи.

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