Интернет-ресурсы МИД России подверглись масштабной DDoS-атаке: что известно

В среду, 23 октября, ресурсы министерства иностранных дел России подверглись масштабной DDoS-атаке. Также отмечается, что доступ к сайту МИД РФ до сих пор ограничен.

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Об атаке заявила официальная представительница страны-агрессора Мария Захарова. Она добавила, что специалисты работают над восстановлением работы ресурсов.

"Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. Просто, для того чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузку на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг", – заявила она.

В частности, из-за атаки брифинг Захаровой, который должен был начаться в 10:00, начался в 14:22. В связи с этим она посоветовала следить за официальными учетными записями МИД России в социальных сетях для получения актуальной информации о российской внешней политике.

"Считаем, что такого рода враждебное влияние может быть связано с мероприятиями, успешно проходящими в эти дни в Казани по линии саммита БРИКС", – резюмировала Захарова.

Напомним, что 18 октября, киберспециалисты ГУР совершили очередную атаку на спутниковую связь России. В этот раз под удар попала IT-инфраструктура национального оператора системы мобильной спутниковой связи "Морсвязьспутник" и государственная система контроля за движением морского транспорта в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали готовящие военных специалистов учебные заведения РФ. В частности, пострадала сетевая инфраструктура Северо-Кавказского федерального университета, готовящая операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.