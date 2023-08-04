Дворец с 10 гардеробными и не только: как Симоньян заработала миллионы на лжи и почему даже на пляж ходит с усиленной охраной

Кремлевская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян заработала огромное состояние на вранье, однако из-за специфики своей работы боится прийти на пляж одна. Известно, что у главы Russia Today есть роскошный особняк в элитном коттеджном поселке Княжье озеро (24 километров к северо-западу от Москвы). Также она с мужем, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, строит еще один огромный дом в Сочи.

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В июле этого года Симоньян заметили на пляже в Адлере (это внутригородской район Сочи) с шестью охранниками. Соответствующая новость появилась в одном из российских Telegram-каналов. Кстати, "журналистку" там не оправдывали, а наоборот смеялись над тем, что две женщины из числа охранников надували ей матрац.

В 2022 году Симоньян и Кеосаян начали строительство в Сочи элитной трехэтажной виллы с лифтом и 10 гардеробными.

Ее возводят на садовом участке, принадлежащем мужу пропагандистки, в товариществе Сутугинское на улице Звездная. Это престижный Хостинский район города Сочи. До федеральной трассы и до моря всего 3 километра, а вокруг – коттеджные поселки с домами, которые стоят в среднем от 50 до 90 миллионов рублей.

Стоимость виллы главреда RT в росСМИ оценили в 300 миллионов рублей. "Дворец в миниатюре", – написало об этом доме одно из изданий.

Интересно, что площадь проектируемого дома не вписывалась в градостроительные регламенты. По закону там можно построить дом на не более 300 квадратных метров, но особняк россиянки больше чем в три раза допустимой площади. Это 1032,8 квадратных метра, из которых почти 300 отдано под террасы.

В Сочи довольно легко нашли, как обойти правила. Семье Симонян и Кеосаяна официально разрешили нарушить нормы, проведя "общественные обсуждения".

На сайте администрации города анонсировали эту процедуру. В пояснительной записке было сказано, что большой дом нужен "в связи с устоявшимся жизненным укладом семьи, планируемой к проживанию в данном объекте, с учетом удовлетворения членами семьи бытовых и иных нужд, связанных с проживанием". Кроме того, говорилось, что только так можно обеспечить "оптимальные архитектурные решения", для чего нужно еще и увеличить коэффициент использования территории.

Согласно плану коттеджа из пояснительной записки к заявлению в администрацию города, на первом этаже планируется разместить три детских комнаты, три спальни, три ванных комнаты, прачечную и целых семь гардеробных площадью 7−10 квадратных метров каждая.

На втором этаже должны построить две спальни, гостевую комнату, кабинет, еще две больших гардеробных, галерею, две террасы и ванную комнату. На третьем этаже проектируется огромная столовая (почти 100 квадратных метров), кухня, кладовая и еще одна гардеробная. А еще в доме будет лифт и комната персонала.

У Симоньян и Кеосаяна уже есть дом в 350 квадратных метров в поселке премиум-класса Княжье озеро под Москвой.

Этот загородный особняк пропагандистка не любит демонстрировать широкой публике. СМИ писали, что высота потолков там 2,9 метра, потолки украшают винтажные итальянские люстры, а стены – английские обои.

На первом этаже есть гостиная и кухня-столовая, на втором, куда ведет лестница из дуба, спальни и детские комнаты. На участке около дома – гараж на несколько автомобилей, беседка, детская площадка, сад.

В сети также есть данные, что у главреда телеканала RT есть в собственности земельный участок на берегу искусственного канала в элитном поселке Миллениум Парк (его еще называют Подмосковной Венецией).

У дочери Кеосаяна от первого брака, как выяснили журналисты, есть недвижимость в элитных районах Москвы и Подмосковья. Это квартира на Арбате (92 квадратных метра), зарегистрирована на бабушку, а также более дорогой особняк в Барвихе, площадь которого – 500 квадратных метров.

У племянника Кеосаяна имеется квартира на Мосфильмовской в 100 квадратных метров.

По подсчетам СМИ, доходы Симоньян в прошлом составляли +/- 250 миллионов рублей в год. В месяц это 21 миллионов, в неделю – 5 миллионов, в день – 745 тысяч, в час – 30 тысяч рублей.

Как писал OBOZREVATEL, совсем недавно один из российских Telegram-каналов сообщил, что против ряда "информационных игроков" РФ, в том числе Маргариты Симоньян, в Москве готовятся "репрессии". Документы "всплыли" в сети после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер".

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