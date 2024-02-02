Как нам уже хорошо известно, противник максимально использует дезинформацию относительно всего, что так или иначе, касается войны в Украине. Вскрывается деза разными способами, иногда сразу, а иногда – спустя время. Мы не раз уже отмечали, что достаточно внимательно понаблюдать за какой-то одной темой, которую противник запустил в режиме информационного прикрытия, и спустя какое-то время он сам себя разоблачит. Буквально недавно именно такая деза прошла свой полный цикл.

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Эпопея со сбитым самолетом Ил-76, который вылетел из Белгорода и пошел курсом на северо-восток, сразу же вспыхнула как свечка. В данном случае противник сразу признал, что самолет был сбит силами ВСУ, а потом тему стали "разматывать" по всем правилам боевой пропаганды. Сначала запустили душераздирающую историю о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, в количестве не то 60, не то 80 человек. Как и ожидалось, эта линия быстро сдохла.

Дело в том, что под эту версию завели обратный маршрут аэроплана, а точнее, что самолет летел не из Белгорода, а в Белгород. Но несколько видео, попавшие в Сеть и данные, которые были получены соответствующими локаторами, четко указали направление движения самолета – из Белгорода, в обратном от границы с Украиной направлении. Их пропаганда не решилась держать марку до конца и заявить о том, что обмен должен был состояться на нейтральной территории, а именно – на Северном полюсе, куда и летел погибший аэроплан. Правда, тогда пришлось бы пояснять явные странности этой схемы. Если Белгород находится в 35 км от нашей границы и по их версии пленные уже были там, то зачем их надо было увозить вглубь территории федерации?

Более того, для подкрепления этой темы москва заявила о том, что раз самолет был сбит, то никакого обмена поенными, который был назначен на эти дни, уже не состоится ввиду того, что пленные ВСУ погибли и вообще – в знак протеста. Но вслед за этим появилась масса фото и видео места крушения, на которых не обнаружено большого количества тел, которые должны были находится в самолете. Более того, местные паблики написали, что не наблюдали большого количества спецтранспорта, которым обычно вывозят тела погибших при авиакатастрофе, с места падения. И в конце концов, через несколько дней обмен все же состоялся, ну а "списки симонянши", которыми она размахивала в прямом эфире и рассказывала, что все эти пленные погибли в самолете, оказались фейком, как и все, что она говорит.

Но параллельно была запущена и тема срочного рассмотрения вопроса уничтожения самолета в ООН под соусом борьбы с терроризмом, который ведут ВСУ. Но этот номер не прошел, поскольку это уже была такая дичь, которую даже Гутиерриш не сможет сглотнуть, даже за двойной или тройной прайс. Однако, самым интересным оказалось другое. Буквально несколько дней истерики по этому поводу закончились на пике пропагандистской кампании. Просто в один момент, все сразу заткнулись и тема мгновенно исчезла из информационного пространства.

А это – явный признак хорошо координированной пропаганды, которая начинается в нужный момент и заканчивается по щелчку тумблера. Оно и понятно, ведь ресурсы пропаганды следует использовать там, где надо. Если же тема прокисла и из нее не выйдет нужного выхлопа, то ее можно просто забыть, что мы только что и наблюдали.

В общем, только что все, от скабеевой и до посла ООН, просто дымились от ярости, а пациент похожий на прутина, гневно рассказывала о том, что его личные эксперты, ответственные за содержимое секретного чемодана, установили чем сбили самолет – ракетой Пэтриот, и в следующий момент – тишина. Будто и не было никакого сбитого Ила, ни пленных тебе, ни каких-то других, душераздирающих историй. И эта тишина или искусство замалчивания чего угодно там отработана просто до каких-то невероятных масштабов. Замолчать могут что угодно.

Так, прямо сейчас там продолжается эпопея "Куда пропал Герасимов?" Громко эти вопросы не задают, поскольку все уже заметили, что кремль дал такую команду, а оказаться между молотом и наковальней, со своим глупым вопросом, никому не улыбается. Тем более, что за неудачные вопросы придумываются все более изощренные наказания и в итоге, можно заехать лет на пять, а то и восемь в казенный дом, а в это время твое имущество – конфискуют до последней матрешки и балалайки.

И бог с ним, с этим Герасимовым, поскольку командующего черноморским флотом уже не видели со времен выхода из строя штаба черноморского флота. По горячему показали какие-то два видео, где он подробно рассказывал не о том, что случилось со штабом, а о регулярности полива кустов и прочих важных вещах. Потом о нем забыли также глухо, как о сбитом аэроплане. Больше он нигде не светился и никому не было интересно, куда он пропал.

А ведь прямо сейчас его бы с удовольствием послушало все стадо, и он мог бы рассказать много интересного. Хотя бы о том, что там вообще корабельный состав флота и как он выглядит на сей момент. Поскольку с точки зрения потерь боевых кораблей, ситуация известна всему миру и выглядит она вот так:

Например, он мог бы рассказать о том, что утонувшее ракетное судно Ивановец было последним, которое выходит без мангала по бортам. Теперь эти сетки поставят не только на надводные, но и на подводные корабли, а также на самолеты, приданные флоту. В самом деле, если мангалы ставят почти на все танки и бронемашины, то почему корабли не могут себе этого позволить? Да, может быть это будет не так эстетично, как на сухопутных системах вооружений, но так можно отгородиться от назойливых дронов, за счет которых у публики возникают неправильные мысли.

А еще он мог бы рассказать о системе отпугивания дронов, когда в море отстреливаются буи радикально красного цвета. Ведь всем же известно, что за буйки заплывать нельзя и понятно, что дрон тоже решит, что нельзя такого делать. Но нет адмирала, который командует флотом, и потому некому рассказать такие полезные вещи.