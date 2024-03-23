События путинских псевдовыборов засвидетельствовали абсолютную, безоговорочную победу тоталитарной системы силовиков, казалось бы закрепивших свое абсолютное доминирование над всеми процессами в России.

Культ всеобъемлющего контроля выступает базисом декларируемой стабильности на основной части российской территории. Вторжение в Украину привело к размытию пространства РФ, значительные силовые ресурсы системы были переброшены в зону боевых действий и приграничье, потому наметилось оголение многих участков сегмента безопасности, в том числе в столичных районах. Плоды данного процесса вызрели в виде событий 22 марта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске.

В путинском мире суперконтроля произошел масштабный теракт, который унес как минимум 60 людских жизней! Путин находится в оцепенении и ярости от докладов глав ФСБ, МВД, СК, Росгвардии, ведь его пятый срок начинается с нового "Норд-Оста", символично превращая правление в замкнутый круг. Только 20 лет назад российское общество из-за Чечни было лучше мобилизовано перед лицом исламистской угрозы, чем сейчас. Сейчас экс-славянскую Россию захлестывает бум как внутреннего естественного прироста мусульман, так и возрастающие потоки мусульманских гастарбайтеров из Центральной Азии, ставшей рассадником фундаменталистских идей с усиливающимся антироссийским сентиментом.

Уже практически на 100% очевидно, что организаторами теракта в "Крокус Сити Холле" стали боевики ИГИЛ, официально взявшей на себя ответственность за черную пятницу путинизма. Складывается просто удручающая картина для руководства ФСБ, которое проспало теракт бородатых. А ведь признаки грядущей беды лежали совершенно на поверхности.

Начнем с истории отношений российских силовиков с ИГИЛ. Их контакты с исламистским монстром весьма неоднозначны. С одной стороны российские военные много лет воюют с игиловцами на территории Сирии и заработали себе тысячи заклятых врагов-игиловцев, жаждущих мести. Но ГРУ сама причастна к становлению структуры с черным флагом, предполагая использование какой-то части ее контингента против интересов США, а в последние годы вела вербовку боевиков ИГИЛ в разных точках мира для отправки на войну против Украины. По линии Минобороны РФ в Россию были завезены тысячи экстремистских элементов, которых надеялись кинуть на фронт для уменьшения российских потерь. Это все страшно вылазит боком.

Внутри России циркулируют сотни тысяч единиц неучтенного оружия из зоны "СВО", что делает его доступным за копейки даже детям, не то что ИГИЛ. Очень злую шутку сыграл карго-культ кадыровщины, в рамках популяризации которой татуировались любые негативы по отношению к исламистам. ФСБ из-за этого кусает локти, ведь людям Патрушева и ему самому за пропущенный теракт в "Крокусе" надо поотрывать головы.

Тем более, только две недели назад чекисты нейтрализовали в Москве ячейку ИГИЛ, а американцы заранее поделились с Москвой чувствительной информацией о рисках атак ИГИЛ согласно требованиям Duty to Warn. Данное "обязательство предупредить" требует от американских спецслужб делиться информацией со спецслужбами противника, если это касается угроз для мирных граждан. Буквально недавно США также сообщили Ирану о рисках удара ИГИЛ, но в Тегеране высокомерно проигнорировали американские данные, и как итог в ходе теракта в Кермане жертвами атаки ИГИЛ пали 94 человека.

Российское политическое руководство по отношению к своим гражданам ведет себя также как режим мулл в Иране, и как печальный итог Россия стала проходным двором для ИГИЛ. Заметно, что нужны масштабные перестановки в силовом блоке, как минимум наказание виновных высоких чинов из ФСБ и ГРУ за снижение уровня безопасности страны, за дисбалансы ведущие к ситуации, когда правая рука, т.е. ГРУ, завозя партии боевиков, не координирует свои действия с левой, не успевающей фильтровать наплыв темных персонажей в РФ, как оказывается с более широкими целями, чем война за деньги на украинском фронте.