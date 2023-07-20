Идентифицирована личность летчика Су-25, разбившегося в Краснодарском крае: его никто не бросился спасать. Фото

Расследователи установили личность российского летчика, который потерпел крушение на Су-25 в Краснодарском крае. Им оказался 27-летний Тимур Хисматуллин из Татарстана.

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Оккупант чуть более недели назад отпраздновал день рождения, а после полетел в "тренировочный полет", упал с самолетом в Азовское море и умер, поскольку его не спешили спасать. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"Названа личность налетчика Су-25 который приводнился в Краснодарском крае. 17 июля при проведении тренировочного полёта в акватории Азовского моря зажмурился молодой налетчик СУ-25 Хисматуллин Тимур Саматович из Татарстана", – отметил Комахидзе.

Российские СМИ, которые пишут некрологи для оккупанта, сообщают, что из-за "технической неисправности" Су-25, которым управлял Хисматуллин, рухнул в море возле Ейска. Сам пилот успел катапультироваться – и тонул, пока россияне, отдыхающие на берегу, радовались тому, что успели заснять момент падения и не подумали броситься на помощь тонущему оккупанту.

"Военный провел под водой десять минут — у него не открылся спасательный жилет, и он тонул, пока его не вытащили из воды кубанские рыбаки. Летчика пытались реанимировать примерно 15 минут, но безуспешно", – пишут пропагандисты "Лента.ру".

Чуть более недели назад оккупант отметил 27-летие.

"Сослуживцы говорят, что перед вылетом Хисматуллин смотрел фильм "Мидуэй" (Midway) и так проникся деталями, что в какой то момент ему показалось что он пилот-камикадзе японского торпедоносца морской авиации Mitsubishi G4M и его миссия атаковать авианосец USS Enterprise", – написал Комахидзе.

Напомним, 17 июля в Краснодарском крае потерпел крушение российский Су-25. Самолет рухнул в Азовское море. Летчик же успел катапультироваться, однако у него не сработал спасательный жилет, к тому же он запутался в стропах, поэтому фактически захлебнулся морской водой.

Из моря его вытащили еще живым, однако реанимировать не смогли.

При этом люди на берегу, ставшие свидетелями крушения Су-25, не попытались спасти тонущего оккупанта. Они продолжали отдыхать, плескаться в воде. В воде и на берегу также были плавсредства, однако никто и не подумал броситься на помощь захватчику, ушедшему под воду.