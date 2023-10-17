'И задачу СВО выполнить, и партнеров не подвести': депутат Госдумы заявил, что России нужно готовиться к ядерной войне. Видео

В России продолжают нагнетать ядерную истерию. О том, что РФ должна готовиться к ядерной войне, заявил депутат российской Госдумы Андрей Гурулев.

По его словам, это нужно государству-агрессору, чтобы победить в войне с Украиной и "не подвести партнеров". На заявление Гурулева в пропагандистском ток-шоу на одном из российских государственных телеканалов обратили внимание в Центре противодействия дезинформации (чтобы просмотреть отрывок с заявлением, доскролльте новость до конца).

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На государственном российском телеканале Гурулев заявил, что утверждение о том, что война будет безъядерной – это лукавство. По его мнению, это путь к выполнению "целей и задач СВО". Также в своем спиче он приплел немногочисленных "друзей" государства-агрессора, которых, мол, оно должно "не подвести".

"Когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерной, мы, наверное, лукавим. Надо готовиться ко всему. И по всему этому мы сегодня понимаем, кто наши друзья, кто наши союзники, кто сочувствующие... Назовите как угодно... И, наверное, когда говорят, для России это хорошо – для России это тоже вызов, и достаточно серьезный. И нам сегодня в этих условиях надо и задачи и цели спецоперации выполнить, и партнеров не подвести", – сказал российский депутат.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отзывает ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний. Соответствующий законопроект в первом чтении единогласно поддержали депутаты российской Госдумы. Уже завтра, 18 октября, будет рассмотрен его во втором чтении, в четверг, 19-го – в третьем.

Российские чиновники уверяют, что отзывают ратификацию из-за того, что в США договор до сих пор не ратифицировали. В то же время эксперты видят в этом сигналы, что Россия может готовиться к проведению ядерных испытаний впервые после распада СССР.