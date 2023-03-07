''И это еще ленд-лиз не заработал'': российский пропагандист заговорил о силе ВСУ и крепости Запада. Видео

Один из пропагандистов Кремля Сергей Мардан в своем радиоэфире призвал российское руководство начать считаться с мощью Украины, которую она нарастила, благодаря военной помощи западных партнеров. Он убежден, что всем, кто иронично и скептически относился к профессионализму и эффективности ВСУ, следует "поубавить свой юмористический настрой".

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Эпизод выступления очередного путинского прихвостня опубликовали российские СМИ. Опасения россиянина связаны, в первую очередь, с тем, что потенциал украинской армии еще даже не раскрыт до конца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что декларируют немцы (о передаче своего вооружения Украине, – Прим. ред.), это серьезно. То, что Шольц встречался с Байденом и обсуждали оборонные вопросы, это серьезно. Они сейчас эти старые танки, – но это танки, – собираются ремонтировать, доводить до ума и передавать ВСУ. И причем, это еще не вступил в силу закон о "ленд-лизе", подписанный Соединенными Штатами", – обозначил Мардан.

Напомним, что согласно ленд-лизу, Киев получит от Вашингтона большее количество различных боеприпасов для РСЗО и артиллерии, бронетехнику. Это и все типы ракетного вооружения, и системы залпового огня, включая M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно в опальном шоу Соловьева на "Первом канале" впервые заговорили о том, что оккупанты могут потерпеть поражение в войне против Украины. В то же время "эксперты" в московской студии привычно размышляли о ядерном ударе России по другим странам.

В то же время пораженческий сценарий Москве предрекает террорист Гиркин едва ли не с первых дней полномасштабного вторжения. По его убеждению, командование РФ проявило себя крайне неэффективно и непрофессионально.

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