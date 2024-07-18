Хотели выжечь Украину, но получили удар бумеранга: в российском приграничье появилась "зона отчуждения"

Развязанная российским диктатором Путиным полномасштабная война не только принесла много горя украинцам, но и ударила по населению РФ. Огромное количество насильно мобилизованных россиян вернулись домой "грузом 200", но теперь на территории страны-агрессора новая "напасть" – на границе с Украиной появилась "мертвая зона".

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Карма в действии

Власти Белгородской области с 23 июля решили запретить въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается "крайне сложная оперативная ситуация".

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, въезд будет закрыт в 14 населенных пунктов Белгородского, Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского и Борисовского районов. Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, сюда теперь тоже под запретом – будут установлены контрольно-пропускные пункты.

"Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске – и в сопровождении военных", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

С сегодняшнего дня закрываются и детские сады в 20-километровой зоне, до этого был запрет на их функционирование только в пятикилометровой приграничной полосе.

В России плачутся, что Белгородская область "регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ". Число обстрелов якобы выросло до 300–400 в месяц, а это, мол, примерно в 10 раз больше, чем в соседних областях РФ.

Однако и власти страны-агрессора, и СМИ молчат, что послужило первопричиной и что украинские воины исключительно реагируют на угрозы со стороны РФ и нейтрализуют их. Потому что именно с территории РФ (в данном случае – из Белгородской области) российские оккупационные войска ведут обстрел Украины и запускают ракеты по мирным городам. Особенно достается Харькову.

Выгоняют из домов

Жителям Белгородской области, которых поставили перед фактом выселения, российские власти пообещали помочь с оплатой аренды жилья – и представили это как огромное достижение. На семью выделят 10 тысяч рублей в месяц (эквивалент примерно 4 700 грн по курсу НБУ), на многодетную – 15 тыс. руб. (около 7 тыс. грн).

Россияне восприняли это как издевательство. Дело в том, что аренда даже однокомнатной квартиры в Белгороде стартует от 12 тысяч рублей, а в нормальном состоянии двухкомнатной – в среднем 16-18 тысяч.

Собеседник OBOZ.UA в Харькове, у которого на территории Белгородской области живут родственники, говорит, что "там все в ярости".

"Местные рассчитывали, что им предоставят бесплатное жилье, но этого так и не случилось. Плюс ко всему люди не хотят жить в квартирах, так как практически у всех было собственное хозяйство, огороды, теплицы. Кормились с земли. Как выжить в квартире? А снять дом для них вообще неподъемная задача, в том же Белгороде это 25-30 тысяч рублей – месячная зарплата белгородского охранника", – поделился харьковчанин.

По его словам, жители российского приграничья обозлены и на свои власти, и на военных.

"Говорят, что если бы в приграничье не было такого засилья их же, российских, солдат и военной техники, если бы оттуда не обстреливали Украину, то все жили бы спокойно и дальше. А теперь вынуждены остаться без жилья, за которое, между прочим, они будут продолжать платить коммуналку", – добавил житель Харькова.

В социальных сетях жители российского приграничья жалуются, что власти издеваются над ними как могут: мол, для беженцев-палестинцев Чечня строила дома, а вот для своих же соотечественников из Белгородской области не нашлось ни копейки.

Приводят и другие примеры. Например, когда на своем автомобиле быстро проезжают мимо РСЗО, из которой оккупанты ведут обстрел, или же пытаются отъехать подальше от замеченного в небе дрона – потом прилетают штрафы от ГИБДД (бывшая ГАИ) за превышение скорости.

Дошло уже до открытых столкновений жителей приграничья с военнослужащими ВС РФ. Особенно много конфликтов с кадыровцами, часть которых сейчас находится на территории Белгородщины. Местные – в ярости из-за их вечного "отдай" (требуют овощи, фрукты) и "излишнего внимания к девушкам".

Судя по всему, это только цветочки. Жители Белгородской области опасаются, что если война будет продолжаться, то скоро "мертвая зона" займет намного большую территорию.