Когда ты выдаешь себя модным ютубером в коротких штанишках, но до сих пор живешь фантомными болями империи, мороженым пломбир по 10 копеек, лучшим в мире советским балетом и полетами Гагарина в космос.

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Российский блогер Максим Кац в присущей российским оппозиционерам свысокой манере решил поучить министра иностранных дел Литвы, поставив тому вопрос, готова ли армия Литвы воевать с русской.

К сведению Каца и подобных организмов: Литва неоднократно в своей истории воевала с Москвой и выходила победительницей.

Так, в 1514 году, когда союзное войско Великого княжества Литовского и Польского королевства, возглавляемое русским князем Константином Острожским, разбило армию Московского княжества.

Так, в 1918-1920, когда в три раза меньшими силами Литовская армия разгромила Красную армию России.

Так, в 1990 году, когда Литва первой из союзных республик объявила о выходе из состава СССР.

Так будет снова, если Литве понадобится отстаивать свою независимость от Москвы.

Только для Каца: сейчас кроме Литвы, это будет также минимум 31 страна НАТО, которая, как отметил Кац, будет "участвовать в этом". Ну и Украина, без нее точно никак.