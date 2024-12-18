Общественный деятель, психиатр Семен Глузман поставил диагноз российскому диктатору Владимиру Путину, с 2014 года терроризирующему украинский народ. По его словам, глава РФ – настоящий садист, но одновременно трус.

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К таким выводам Семен Глузман пришел после многочисленных запугиваний устроить ядерный коллапс в Украине и общее поведение диктатора. Свое мнение он высказал во время интервью "Наодинці".

"Путин – тяжелый психопат, садист. Путин – садист настоящий, классический, как из учебников", – отметил психиатр.

Он утверждает, что диктатор всегда был подлецом и это просматривается именно в его массовых устрашениях, манипуляциях и войнах. Однако у этого подлеца характер труса. По словам Глузмана, Путин не отважится использовать ядерное оружие для своей победы и уничтожения Украины.

"Я не думаю, что Путин решится использовать ядерное оружие. Это несерьезные разговоры. Он, может, и хотел бы, но он же трусливое ничтожество. И поэтому он только угрожает. Но что будет, мы не знаем, и как будет – тем более", – объяснил общественный деятель.

Семен Глузман также объяснил, почему россияне не выходят на протесты, если они против власти. Это он сделал на примере своей истории, когда КГБ его арестовал и отправил в одну тюремную камеру с поэтом-шестидесятником Василием Стусом.

"Когда меня одна журналистка в начале войны спросила, почему россияне не протестуют, то я ей ответил непопулярно: когда мы со Стусом сидели в одной камере, то ваши родители не выходили на протесты, потому что они боялись. Россияне тоже боятся", – добавил психиатр.

Как ранее писал OBOZ.UA, Семен Глузман утверждал, что ненависть к украинцам у Путина была еще со времен работы в КГБ в период существования СССР.

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