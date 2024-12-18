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"Трусливое ничтожество": психиатр поставил диагноз Путину и ответил, почему диктатор не применит ядерное оружие

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
62,9 т.
'Трусливое ничтожество': психиатр поставил диагноз Путину и ответил, почему диктатор не применит ядерное оружие

Общественный деятель, психиатр Семен Глузман поставил диагноз российскому диктатору Владимиру Путину, с 2014 года терроризирующему украинский народ. По его словам, глава РФ – настоящий садист, но одновременно трус.

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К таким выводам Семен Глузман пришел после многочисленных запугиваний устроить ядерный коллапс в Украине и общее поведение диктатора. Свое мнение он высказал во время интервью "Наодинці".

"Путин – тяжелый психопат, садист. Путин – садист настоящий, классический, как из учебников", – отметил психиатр.

Он утверждает, что диктатор всегда был подлецом и это просматривается именно в его массовых устрашениях, манипуляциях и войнах. Однако у этого подлеца характер труса. По словам Глузмана, Путин не отважится использовать ядерное оружие для своей победы и уничтожения Украины.

"Я не думаю, что Путин решится использовать ядерное оружие. Это несерьезные разговоры. Он, может, и хотел бы, но он же трусливое ничтожество. И поэтому он только угрожает. Но что будет, мы не знаем, и как будет – тем более", – объяснил общественный деятель.

"Трусливое ничтожество": психиатр поставил диагноз Путину и ответил, почему диктатор не применит ядерное оружие

Семен Глузман также объяснил, почему россияне не выходят на протесты, если они против власти. Это он сделал на примере своей истории, когда КГБ его арестовал и отправил в одну тюремную камеру с поэтом-шестидесятником Василием Стусом.

"Когда меня одна журналистка в начале войны спросила, почему россияне не протестуют, то я ей ответил непопулярно: когда мы со Стусом сидели в одной камере, то ваши родители не выходили на протесты, потому что они боялись. Россияне тоже боятся", – добавил психиатр.

"Трусливое ничтожество": психиатр поставил диагноз Путину и ответил, почему диктатор не применит ядерное оружие

Как ранее писал OBOZ.UA, Семен Глузман утверждал, что ненависть к украинцам у Путина была еще со времен работы в КГБ в период существования СССР.

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