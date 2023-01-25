Похоже, это православный ответ на "боевые комары "от США.

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Московитское представительство при ООН еще может поучить профессиональным стандартам соловьевых со скабеевыми: дипломатические фейки более креативные и вирусные.

Далее текст на языке оригинала.

Ось зараз представник мордору при Організації обʼєднаних націй Полянський говорить, що "неймовірна кількість ворон у Києві повʼязана з антирелігійною діяльністю влади". Не відомо, як він з Нью-Йорка побачив ті ескадрильї самопілотованих організмів, але в словах звучить очевидний натяк: оту біозброю наслав на нашу голову Кіріл Гундяєв, і кожен птах здатен переносити кадило і святу воду на борту, а з певних шлюзів на льоту випускати дух "руського" православʼя у вигляді літери Z.

Ми ж памʼятаємо, що три місяці тому постпред мордору при ООН Васьок Небензя видав інсайт, що в США є запатентований дрон, що здатен переносити комарів, заражених небезпечним вірусом: "Безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів — носіїв інфекцій і вивільняє їх. При укусі комахи інфікують атакованих збудниками особливо небезпечних захворювань".

Оскільки РПЦ давно вже стала на комерційні рейки, відтак Гундяєв теж мав би запатентувати православних ворон. А представник при ООН Полянський міг би навчити їх знешкоджувати бойових комарів, придуманих Небензею. Мільйонів 200 дол. під такий патріотичний скрєпний проєкт розпиляти можна. І, найголовніше, на цьому полі битви орків чекала б абсолютна перемога.

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