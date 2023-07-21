Поздней осенью 2022 года мы вместе с командой Mirovich Media начали съёмки документального сериала "Правда про ГУЛАГ", который должен был рассказать о том, что неосуждённые преступления сталинизма в россии обязательно приведут к большой войне и вооружённому противостоянию с Западным миром. Мы лишь успели выпустить официальный трейлер проекта, как случилось 24.02.2022 — и то, о чём мы планировали рассказать в нашем сериале, постепенно претворялось в жизнь. С ужасом мы смотрели на то, как танковые колонны совков, шовинистов и потомков советских лагерных палачей двинулись в Украину — сделав явью наши предположения и догадки.

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О чём мы хотели сказать в нашем сериале, о чём предупредить? В XXI-м веке россия не только не преодолела, не переосмыслила ужасы ГУЛАГа — она сама превратилась в огромный ГУЛАГ. Лагерные категории, термины и понятия не только никуда не ушли из россии — они вышли за пределы колючей проволоки и стали органической частью российской жизни. Симбиоз лагерных охранников и сидельцев родил чудовищное государство — лицом которого в 2023-м году стали не Рахманинов с Чайковским, а совсем другой "композитор" — "Вагнер", давший имя одноимённой российской ЧВК, представляющей собой именно такой симбиоз —лагерных охранников и сидельцев. Сейчас "ЧВК ГУЛАГ" воюет против Украины, робко мечтая покорить затем и весь остальной мир.

Вдоволь насмотревшись на "подвиги" страны-ГУЛАГа, мы всё же решили спустя год выпустить наш проект. Как показывают комментарии зрителей на ютубе — сейчас он стал ещё актуальнее, чем раньше — и что интересно, большинство таких комментариев пишут сами россияне — понимая, что они обречены жить в ГУЛАГе под руководством несменяемого вождя и воевать за его "идеалы".

Расскажу немного о самой структуре нашего сериала. В нём шесть эпизодов, четыре из которых уже вышли, а ещё два готовятся к выходу на нашем ютуб-канале — кстати, не забудьте подписаться, этим вы нас поддержите и воодушевите. Большая часть сериала снята на Колыме, а ещё одна небольшая часть — в Воркуте, на местах бывших сталинских концлагерей.

Первый эпизод называется "Как люди попадали в ГУЛАГ". В нём мы рассказываем о том, как и за что в советское время люди могли попасть в лагеря и что с ними там происходило. Важно понять, насколько лагерная система изменила общественный состав СССР — уничтожив множество деятельных, честных и неравнодушных людей из оккупированных советских республик и из самой россии.

Здесь же мы рассказываем о преступной организации "Дальстрой", которая занималась организацией принудительного труда заключённых и по сути ответственна за тысячи смертей украинцев, беларусов, литовцев, русских и других людей, попавших в сети ГУЛАГа.

Второй эпизод под названием "Колыма. Голос мёртвых посёлков" рассказывает о посёлках Колымы, большая часть из которых была основана как лагерные поселения ГУЛАГа, а в наши дни представляет собой жалкое зрелище — полуразрушенные дома, неизвестно во имя чего построенные в мёрзлой тундре с "соседями" в виде руин концлагерей на вершинах сопок.

Треть серия называется "Кадыкчан. Что было после ГУЛАГа" — в ней мы показываем Кадыкчан, мёртвый колымский город, который родился на месте лагерного посёлка, "прожил" около полувека и оказался никому не нужным и заброшенным — так как изначально в поселениях на Колыме не было никакого смысла, кроме мучения заключённых в концлагерях.

Четвёртый эпизод рассказывает о Бутугычаге — наиболее огромном и страшном колымском лагере, в котором, судя по всему, проводились бесчеловечные опыты над людьми — работающие на входящей в состав Бутугычага урановой фабрики люди быстро умирали, после чего их трупы препарировали в лагерном морге, изучая воздействие радиации на человека. Все архивы Бутугычага до сих пор закрыты — но анализ деятельности этого лагеря и его построек позволяет сделать именно такое предположение.

Кстати, во время съёмок этого эпизода нас больше всего поразила огромная гора обуви заключённых, лежащая у руин одного из бараков Бутугычага — сильно напоминая Освенцим. Разумеется, в современной путинской россии до этого никому нет дела, и большинство россиян вообще ничего не знают о сталинских лагерях.

Пятый и Шестой эпизоды на момент написания статьи только готовятся к выходу — в них мы расскажем о женском лагере "Вакханка", а также о том, что россия, в отличие от Германии, не сделала никаких выводов о своём прошлом, продолжает гордиться преступниками и будет постоянно повторять ГУЛАГ. Из века в век он будет принимать новые формы, но его суть будет оставаться прежней — ГУЛАГ по-прежнему будет мучить людей и сеять несчастья для окружающих эту территорию стран.

Если хотя бы один гражданин россии, посмотрев наш сериал, задумается об этом и не возьмёт в руки оружие, отказавшись воевать за идеалы ГУЛАГа — я буду считать, что мы сняли проект "Правда про ГУЛАГ" не напрасно.