Губернатор Петербурга Беглов обвинил ЧВК 'Вагнер' в подготовке 'антигосударственных провокаций'

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пропагандист и соратник Путина, обвинил ЧВК "Вагнер" в подготовке "антигосударственных провокаций". Между ним и руководителем ЧВК Евгением Пригожиным давно существует открытый конфликт.

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Беглов обратился к руководителям городских вузов и предостерег их, призвав не допускать студентов к участию в мероприятиях, которые, по его словам, собираются провести "вагнеровцы". Об этом сообщили российские СМИ.

В своих письмах губернатор Петербурга обвинил армию наемников Пригожина в попытках "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе". Возможно, Беглов испугался, что Пригожин действительно организует митинги против него.

Стоит отметить, что конфликт между "поваром Путина" и скандальным губернатором Петербурга продолжается уже более двух лет.

Ранее Беглов, не называя имени Пригожина, заявлял, что "известный бизнесмен" обворовывает детей в сфере социального питания в Петербурге.

В ответ Пригожин заявил в Генпрокуратуру РФ, что губернатор Петербурга "создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета", а позже потребовал проверить его по статье о госизмене.

Также Пригожин заявлял, что Беглов регулярно нарушает права участников так называемой "СВО", чем де-факто "оказывает колоссальную поддержку Вооруженным силам Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Пригожин объявил о сборе в Санкт-Петербурге митинга против Беглова. Он назвал путинского соратника "совершенно оборзевшим" губернатором, которого нужно гнать "плохой метлой".