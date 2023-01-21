'Гребут всех – косых, хромых': в сеть попал перехват разговора о 'нюансах' мобилизации в России

Россиянка в разговоре с мужем-оккупантом пожаловалась на процесс мобилизации в России. По ее словам, на войну против Украины бросают абсолютно всех, даже "косых и хромых".

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Перехват разговора 21 января обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Еще неизвестно, что дальше будет. Вот я тебе говорю: сегодня с Катюхой разговаривали, всех гребут там! Абсолютно! Косых, хромых – всех забирают", – сказала жена захватчика (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Она добавила, что одного из знакомых мобилизовали через десять дней после перенесенной операции.

"И у Ксюши Богдана забирают. Она же говорила, что с такой болячкой в армии не служат. Я говорю: "Да? Сейчас не сдох, значит пошел", – рассказала россиянка.

Ее муж при этом напомнил, что официально мобилизация в Россия якобы закончилась, на что жена ответила, что сейчас в армию РФ "набирают вояк". По словам оккупанта, мобилизованных российское командование бросило на линию обороны, а "вояк всех – на передок".

"А куда этих мобиков на передок, ты что издеваешься? У них уже жены соплями льют… и эти сдаются в плен", – заявила его жена.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант рассказал о потерях среди "мобиков", еще не доехавших до фронта. По его словам, некоторые гибнут от водки, некоторые "от передоза".