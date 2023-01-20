'Кто от водки, кто от передоза': оккупант рассказал о потерях среди 'мобиков', еще не доехавших в Украину. Перехват

Армия страны-агрессора в очередной раз доказывает, что совершенно не отвечает своему титулу "второй в мире". Мобилизованные солдаты ВС РФ терпят потери, будучи еще в частях и на полигонах.

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Об этом стало известно из перехваченного разговора военного государства-террориста с девушкой. Запись получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Российский оккупант рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще ни разу не были в зоне боевых действий. По его словам, "подготовка" солдат состоит из вечных пьянок и драк.

"Говорят, что там те, кто сидит сейчас в Ульяновске, что уже точно в январе они едут менять нас. Это уже точно. Мы Мордва. У нас "300-ые" есть и 2 "200-ых". А в Ульяновске – они нигде не были, ни в Украине, нигде, – у них 30 "300-ых", – сказал захватчик.

Девушка была шокирована услышанным. Она спросила, как такое возможно.

"Это пьянки, кто замерз от передоза, от всего, ну, драки там по пьяне", – объяснил оккупант.

Его собеседница предположила, что когда солдаты из Ульяновска придут на фронт, то поубивают друг друга.

"Вчера эти дострелялись. Первая рота наша. Гранаты кидали, просто, ну, по пьяне. Доприкалывались, короче, 16 штук прилетело туда. Ну, они сдали, по ходу свои позиции и туда прилетело", – признался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины. Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды. Об этом рассказал еще один оккупант. Он признался, что для того, чтобы прожить мобилизованные ходят по подвалам и погребам и украинцев в поисках еды.

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