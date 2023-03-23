Спасите пту. Немного о гру

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Ну очень интересную статью прочитал о пту (гру) рф. Честно, понятия не имею, что будет с автором того текста, на скринах который, но это не мои проблемы.

Меня интересует то, о чем и я лично не один раз писал ранее, и то, что подтвердили кац*пы – проблематика, которая присутствует у граждан чекистов и которую они не могут скрыть.

Кстати, если кто-то думает, что это ода спецслужбам запада, которые таки тр**нули пту рф, вынужден расстроить – работы в Европе и в Америке непочатый край. Речь именно о разведке как таковой и фундаментальных проблемах у рф, которые нужно решать уже, сегодня, но нет ни времени, ни средств, ни возможностей этого сделать.

Преамбула. Давайте сразу не путать агентов влияния, а-ля бывшего канцлера Германии по фамилии шредер (которому, кстати, путин сына подарил из детдома питера) и шпионов в фактически прямом смысле этого слова. Первые выполняют совсем другие задачи, хоть они, задачи, часто пересекаются.

Имеем на руках следующий расклад: рф вбухала кучу денег и времени в 750 чекистов, обучила их, поставила высокие зряплаты и т д, но... Но их просто послали нах** и выдворили. Итого количество безработных шпионов на россии ну очень выросло, и нужно их где-то пристроить (ну или на фронт отправить, чтобы сдохли).

Далее. Количество мест, где нужны шпионы, ограничено. Не так просто найти работу с таким послужным списком и такой биографией, как у тех, кого выслали – слишком большая конкуренция. Соответственно, нужно идти или на понижение зряплаты, или терпеть и ждать, когда отправят на работу в цивилизованную страну. Но, повторюсь, есть нюанс (конкуренция) – 750 человек на одно место.

А это значит, что граждане гру-шники, привыкшие к Европе и США, теперь будут грызть глотки друг другу + сделают меньше вреда как нам с вами, так и вышеназванным странам. Вся их энергия и умения будут направлены лишь на одно – найти работу не хуже, чем была ранее.

И что самое главное – если эта информация всплыла в сети, значит получается с поиском работы все так себе у пту-шников. Ну или плохо от слова совсем. А значит мы увидим, думаю, что в ближайшие месяцы, перебежчиков на запад или в США, с погонами не ниже полковника.

Далее. По поводу так называемой заморозки агентурных цепочек. Перечитайте внимательно слово – заморозка – и вспомните, что оно означает. Вопрос здесь сугубо в том, что спецслужбы рф согласны продолжить работу в обычном режиме и ср*ть хотели на правила, договорённости и т.д. Просто сейчас нет возможности работать на полную силу, нужно переждать.

Да, они, спецслужбы рф, прекрасно понимают, что результаты нужно давать сегодня, но пока окно возможностей закрыто – вся надежда на нелегалов и агентов влияния.

Правда, опять таки, есть проблема: именно сейчас спецслужбы запада и США ну очень внимательно следят за всеми телодвижениями любого, кто каким-то образом играет за рф и просто собирают картотеку из числа тех, кто раньше вообще был вне поля зрения, вне подозрений и не палился.

А это значит, что вся структура разведки рф за рубежом рушится и уйдут годы на то, чтобы восстановить связи и внедрить новую агентуру, в том числе нелегалов.

Далее. Тихо сп*здил и ушёл, называется нашел или НИИ, научно-исследовательские институты и чекисты. Как вы сами можете убедиться, пту-шники делают все по старой схеме и не парятся как во времена ссср – сп*здил, обточил напильником, выдал за свое, тчк. Самое интересное лично для меня здесь, в статье, непонятный фетиш по поводу стиралок – не силен в технической части их, не понимаю как запчасти от такой техники можно использовать в военных целях и буду благодарен, если кто-то объяснит.

Ну, а если без эмоций, то на рашке не производится них** современного и того, что пользуется спросом – подтверждающие факты мы в очередной раз увидели в статье + сделали вывод, что рф продолжает заниматься промышленным шпионажем на территории других государств и делается все это по отмашке их москвы (привет спецслужбам ЕС и США, а также дипломатам).

Эпилог, или зачем так много букв. Нет, никто не говорит, что гру рф сдохло как спецслужба – это сильный и п**доватый враг, который умеет и ждать, и терпеть, и не совсем утратил все навыки, благодаря которым эту спецслужбу боялись(гру – наследник кгб).

Вопрос в том, что начались необратимые процессы, благодаря которым чекисты отстанут от происходящего на десятилетия + всем адекватным на россии понятно, что им нужно реформировать спецслужбу уже вчера. Правда, на это нету ни времени, ни возможностей, ни кадров, которые мыслят не по книжке пгу кгб, а результат все равно требуют сегодня.

Соответственно, делаем простые выводы:

гру рф продолжит лажать на всех уровнях, погоня за результатом всегда сказывается на качестве выполнения задачи

Пту-шников будут щемить по Европе и США, произойдёт не один громкий арест

У пту (гру) рф слишком много разведчиков без работы до сих пор, а это значит, что часть из них точно отправят на фронт, что, в свою очередь, придаст им излишнюю мотивацию свалить нах** и сдаться буржуям.

Однозначно будет не один и не два громких шпионских скандала из-за предательства чекистов и перехода на сторону США либо Британии.

Мораль. Где тут перемога? Её нет как бы. Но в то время, когда гру рф занимается решением своих проблем, они не занимаются нами, Украиной то есть. Нужно лишь не про**ать шанс этим воспользоваться.

Сможем ли? Думаю, да. Главное, чтобы интересы государства Украина были выше чьих-то политических амбиций. Через год-полтора окно возможностей может закрыться для нас, и будет намного сложнее бодаться с этим дебильем.

Предлагаю не про**ать свой шанс.