'Готовятся к войне не только с Украиной': майор Гетьман объяснил, изменится ли тактика армии РФ с новым министром обороны. Видео

Российская военная угроза все более очевидна для всего мира. Диктатор Владимир Путин хочет мобилизовать экономику страны на проведение долговременной войны. Об этом свидетельствуют последние кадровые ротации, такие, как отставка министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на его место Андрея Белоусова, и другие.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что российская тактика на войне в Украине из-за указанных кадровых ротаций не изменится, поскольку российские генштаб и министерство обороны занимаются разными делами.

"Министр обороны – это менеджерская должность. И Шойгу должен был управлять обеспечением всем необходимым вооруженных сил. Смена Шойгу на человека, более разбирающегося в экономических вопросах по обеспечению, является свидетельством, что они хотят перевести экономику на более военные рельсы. Это действительно означает, что они готовятся к долговременной войне", – отметил Гетьман.

А вот смена командования генштаба скажется непосредственно на фроне в Украине. Структуру могут возглавить Суровикин или Герасимов, и обе кандидатуры "не лучше и не хуже" друг друга.

"Герасимов – человек более академический. Это гибридная война, тактика гибридной войны, применение информационных составляющих – он же писал несколько "научных" работ по этому поводу и он в этом более-менее разбирается. Суровикин – это человек более практичный. Просто посмотрим, как это отразится на фронте", – отметил Гетьман.

Но решение по названным преступникам будет принято несколько позже, в зависимости от того, что будет происходить на фронте. Эксперт отмечает, что действия россиян уже определены.

"Они попытаются давить на всем участке фронта, чтобы растянуть нашу оборону и чтобы достичь каких-то успехов, какого-то усиления. Тактические успехи у них конечно будут, потому что еще не было такого в истории войн, чтобы наступающая армия нигде не продвинулась. Но надеемся , что это будут лишь тактические, не стратегические успехи. И в зависимости от того, насколько им удастся, что они там напланировали, и будет приниматься кадровое решение", – рассказал Гетьман.

Эксперт уточнил, что захватчики планируют не только войну в Украине, но и нападения на другие страны.

"Это начинают понимать наши друзья и союзники в Европе: вполне возможно, что россияне попытаются давить дальше, попытаются атаковать какую-нибудь страну блока НАТО, чтобы проверить насколько работает пятая статья устава Альянса", - подчеркнул майор.

Данная статья гарантирует защиту любой страны НАТО всеми силами Североатлантического альянса. Но прямо там не сказано, что сразу все остальные страны должны участвовать в боевых действиях. Гетман предполагает, что Кремль "хочет посмотреть, как это будет работать".

Эксперт уверен, что нападение на блок НАТО Россия совершит "обязательно не так, как в Украине". На это есть много сценариев, от применения "зеленых человечков" до внутренних провокаций.

"Например, частная военная компания напала на какую-то страну Балтии, на Эстонию, Литву или Латвию. Против кого применять вооруженные силы стран НАТО? Это же частная военная компания, а не Россия, не Беларусь, еще кто-то. Я уверен, что они обязаны обязательно это попытаются сделать. К сожалению, мы это увидим", – говорит Гетман.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже вербует экстремистов на Западе. Руками ультраправых экстремистов Россия планирует совершить ряд террористических нападений в Великобритании и странах НАТО. В настоящее время террористы вербуются "тайными офицерами российской военной разведки и наемниками группы Вагнера".