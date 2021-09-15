Пока в Украине продолжаются лингвистические дискуссии, Путин лично формирует конституционное большинство в новой Госдуме.

Напомню, что в России продолжается голосование в так называемых "труднодоступных районах", а 17-19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу на всей территории Российской Федерации.

Далее текст на языке оригинала.

Завдання вічного Путіна (за новою редакцією Конституції він може бути президентом до 2034 року) відоме – сформувати власну конституційну більшість, бо в Росії, як відомо, Держдума – не місце для дискусій!

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Я вже писав про острах за падіння рейтингу влади і "Єдиної Росії" та проект підкупу пенсіонерів, військових… одноразовими передвиборчими виплатами. Сьогодні хотів звернути увагу на ще один передвиборчий крок Путіна, якому в Україну досі довіряють 14,4 відсотки громадян!

Отож, українські ліберали та космополіти, які завжди підтримували правильних російських лібералів, отримали ще один удар від авторитарного режиму Путіна. Офіційного лідера "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва та першого номера в партійному списку 2016 року за кілька годин до з‘їзду виключили із списку партії як занадто ліберального і непопулярного в правильній путінській Росії. Точніше сказати – виключив його особисто Путін, який і представив ідеологічну витриману п‘ятірку.

Правильні цінності й пріоритети Росії Путіна такі:

Шойгу – армія;

Лавров – антиЗахід;

Проценко – лікар-борець із ковід;

Шмельова – освіта;

Кузнецова – сімейні цінності.

Саме тому, за кілька днів до виборів у Держдумі, маємо вкотре зрозуміти, що сподіватися нині на появу демократичної Росії – це як сподіватися на те, що Дніпро потече в інший бік!

Сподіватися мусимо на сильну, самостійну і демократичну Україну та самих себе, бо за нас ніхто нас щасливими не зробить!

П.С. А тим часом Путін заявив, що йде на самоізоляцію з огляду на ковід захворення в його оточенні.

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